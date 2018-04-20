|Происшествия
|21.04.2018 10:31
Жильцов дома эвакуировали в Волгограде из-за горящей детской коляски
Четырех человек пришлось эвакуировать из-за пожара в доме в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на лестничной площадке двухэтажного жилого дома в поселке Мирный поступил в пятницу. Там на лестничной площадке горели детская коляска и две входные двери. Расчеты пожарно-спасательной части №2 прибыли на место и потушили огонь за 15 минут. К счастью, никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной пожара.
"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"
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«Концессии водоснабжения» в Волгограде готовы вернуть асфальт на место прокладки труб
Волгоградские дороги этой весной снова напомнили о себе новенькими живописными ямами на городских магистралях. Автомобилисты негодуют,...
Паводковая ситуация и социальная работа в Волгоградской области сегодня стали основными темами встречи президента РФ Владимира...
В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Экология
|21.04.2018 11:54
Теперь здесь ждут результатов проб почвы с участка, где располагался скотомогильник, для проведения анализа на сибирскую язву. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, его уже проводят специалисты ГБУ ВО «Волгоградская ГорСББЖ». Напомним, на территории свалки ранее располагались две биотермические ямы, которые законсервированы и не эксплуатируются с 2004 года. Как уточнили в ведомстве, они были ликвидированы в 2015 году. В ходе обследования территории земельного участка, на котором располагался скотомогильник, биологических материалов, в том числе трупных останков животных, не обнаружено. Однако до получения анализов в целях предотвращения разрушения и повреждения оставшихся элементов конструкции скотомогильника участок огражден предупредительными...
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|Происшествия
|21.04.2018 10:01
Двое детей пострадали в дорожных происшествиях в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Так, в пятницу около 16:40 при въезде в один из дворов на улице 8-ой Воздушной Армии 41-летний водитель “Land Rover” сбил 12-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу в зоне действия знака “Осторожно дети”. Пострадавший с ушибами доставлен в больницу. Десятью минутами позже, на улице Николая Отрады, под колеса “Renault Logan” попал его ровесник. Правда, в этом случае виноват был сам ребенок. По имеющимся сведениям, он переходил дорогу на “красный”. С травмой головы мальчик также доставлен в...
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|Происшествия
|21.04.2018 09:46
Двое детей пострадали в ДТП в городе Волжском. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, дорожный инцидент произошел в пятницу на нерегулируемом переходе напротив дома №12 по улице Набережной. 60-летний мужчина, ехавший на тракторе “МТЗ-80” с прицепом, сбил двух школьниц 12 и 14 лет. Младшая из девочек получила различные травмы и сейчас находится в больнице, ее старшей спутнице оказана медпомощь, сообщается, что она в госпитализации не нуждается.
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|Расследования
|21.04.2018 07:50
Арбитражный суд Волгоградской области полностью отказал в иске государственному авиационному спортклубу «Юный ястреб», который пытается восстановить целостность земли аэродрома. Как сообщает ИА «Высота 102», требования госучреждения об отмене итогов межевания земельного участка оставлены без рассмотрения. Ответчиком выступала структура с созвучным названием – автономная некоммерческая организация «Авиационно-технический спортивный клуб «Ястреб». В качестве третьего лица в разбирательстве участвовал комитет по управлению госимуществом Волгоградской области. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. Предметом спора двух «Ястребов» явился земельный участок в Среднеахтубинском районе площадью около 100 гектаров, находящийся в составе аэродрома. Государственное учреждение полагает, что данная территория была захвачена,...
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|Астрахань
|21.04.2018 06:59
Сегодня на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника в Астраханской области в шестой раз пройдет фестиваль «Степной тюльпан Богдо». Как сообщает ИА «Астрахань 24», ежегодно, в период массового цветения тюльпанов, полюбоваться на них приезжают тысячи туристов. Открытие фестиваля состоится у подножия горы Большое Богдо. В течение двух дней участники смогут окунуться в неповторимую атмосферу степного оазиса. В программе национальный праздник казахский «Наурыз», экскурсия по Богдинско-Баскунчакскому заповеднику, посещение «Музея природы Богдинско-Баскунчакского заповедника», пленэры в живописных местах. Участники фестиваля могут услышать Поющие скалы, увидеть сверкающие кристаллы солёного озера, таинственные пещеры, встретить животных и птиц, обитающих на заповедной земле, насладиться незабываемым зрелищем — цветением...
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|Общество
|21.04.2018 05:56
Комитет строительства Волгоградской области опубликовал перечень самовольно возведенных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Волгограда, в отношении которых имеются вступившие в законную силу судебные акты о сносе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, всего в списке – 25 домов. Между тем, три дома уже снесены, но почему-то еще фигурируют в перечне. Так, в Краснооктябрьском районе снесен многоквартирный жилой дом по улице им. Крылова, 106, в Дзержинском приказала «долго жить» многоэтажка по ул. Быковская, 36. В Кировском снесли...
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|Аналитика
|20.04.2018 20:04
Смотрите сегодня в программе: Волгоград, как город организатор ЧМ по футболу, по мере сил подготовился к проведению первого тестового матча на новом стадионе. Безопасность прежде всего: ночью полицейские начнут зачищать район вокруг «Волгоград Арены». В Волгограде обостряется мусорная проблема: управляющие организации и перевозчики отходов отдыхают. Депутатская энергия созидания в действии: в волгоградском поселке Максима Горького открыли спортивную площадку. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Экономика
|20.04.2018 19:44
В Волгограде открылся региональный «Центр управления проектами». Он призван помочь чиновникам, бизнесменам и ученым-изобретателям освоить систему и методы проектного управления, а также выстроить диалог в рабочей обстановке, сообщает ИА «Высота 102». Здесь же будут помогать начинающим предпринимателям искать партнеров и инвесторов. А также покажут, как превратить идею или изобретение в готовый для вывода на рынок проект. С приветственной речью ко всем гостям обратился президент «Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александр Самуилович Товб, заверив, что со стороны ассоциации будет оказываться поддержка «Центра управления проектами» и внедрения проектного управления в Волгоградской области в целом. Своевременность открытия подобного центра,...
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|Общество
|20.04.2018 18:01
Об ограничении движения в связи с проведением тестового матча на стадионе “Волгоград-Арена” сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. На проспекте Ленина от улицы Бакинской до площади Возрождения с утра и до завершения матча будет запрещена остановка транспорта. Нельзя будет останавливаться и на Нулевой продольной магистрали на участке от улицы 7-ой Гвардейской дивизии и до подножия Мамаева кургана. Оставленные на этих участках машины будут эвакуированы. Парковки будут организованы у ТЦ “Стройград” и ТРК “ЕвропаСитиМолл”. При этом, как отметили в ведомстве, движение водителям запрещать не будут, но с 14:00 и до 20:00 рекомендуют воздержаться от...
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|Происшествия
|20.04.2018 17:21
Один человек пострадал сегодня в ДТП в Советском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По имеющимся сведениям, около 16:00 на улице Казахской столкнулись три легковых автомобиля. Травму получила 53-летняя пассажирка одного из авто. Пострадавшая доставлена в больницу №7. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.
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|Политика
|20.04.2018 17:10
Делегация футбольного руководства Англии на матче в Волгограде будет минимальной из-за бойкота ЧМ-2018
Футбольная ассоциация Англии (FA) решила поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и не отправлять на матчи группового этапа дополнительный персонал. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявляют сегодня многие российские издания со ссылкой на британскую Daily Mail. Отмечается, что изначально футбольное руководство планировало присутствовать на турнире в полном составе вместе с представителями бывшего международного комитета, однако в связи с напряженной политической обстановкой между Великобританией и Россией было принято решение максимально сократить число представителей. В итоге матч "Англия-Тунис" в Волгограде (18 июня) и "Англия-Панама" в Нижнем Новгороде (24 июня) посетят только самые важные футбольные...
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|Общество
|20.04.2018 16:07
По требованию прокуратуры в связи с нарушениями противопожарных норм закрыт очередной торговый центр. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Многочисленные нарушения норм пожарной безопасности выявлены прокуратурой Центрального района в торгово-офисном центре «SVL», расположенном по адресу: г.Волгоград, по ул. Рокоссовского, д. 32 «А». Так, в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях офисного центра не работают системы противопожарной защиты, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, а также устройство для самозакрывания дверей на путях эвакуации. Эти и иные нарушения послужили основанием для обращения прокурора Центрального района г.Волгограда в суд с иском о возложении обязанности на...
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|Экономика
|20.04.2018 15:40
АО "КАУСТИК" (основное предприятие группы компаний "НИКОХИМ") стало организатором проведения первой конференции наставников химической промышленности, приехавших в Волгоград из разных регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, инициатива волгоградского предприятия с более чем полувековой историей была поддержана и состоялась при участии Российского Союза химиков и руководителей профильных ведомств областной администрации. Участники конференции, представляющие лидеров российской химической отрасли, наряду с АО "КАУСТИК" - это и ООО "Сибур", "Еврохим", ПАО "Акрон", национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (основанный еще в 1943 году), РХТУ им. Менделеева отметили важность миссии наставничества. Задачи по развитию профориентационной работы и наставничеству...
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|Общество
|20.04.2018 15:03 (Обновлено: 20.04.2018 15:05)
Суд Краснооктябрьского района по требованию прокуратуры признал фиктивным брак, заключенный наследодателем за два месяца до смерти. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в заявлением о нарушении наследственных и жилищных прав в надзорное ведомство обратился 24-летний житель Сургута. Установлено, что в 2017 году при вступлении в наследство отца заявителю стало известно о регистрации за два месяца до смерти брака между наследодателем и неизвестной 47-летней женщиной. При этом никто из родственников не знал о свадьбе. По словам соседей и знакомых семьи женщина не проживала в квартире отца заявителя, не вела с ним общее хозяйство и т.д. Несмотря...
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|Борьба с коррупцией
|20.04.2018 14:21
Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожники
ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций о доходах депутатского корпуса Волгоградской облдумы. Накануне декларации слуг народа были опубликованы на официальном портале регпарламента. Напомним, самым зажиточным уже не первый год подряд стал законодатель Владимир Осьмаков, заработавший в прошлом году почти 80 млн рублей. Среди самых состоятельных думцев также – Ирина Соловьева, Алексей Михеев, Гасан Набиев. Подробнее – читайте ЗДЕСЬ. А вот и очередная порция любопытных данных о финансовых успехах народных избранников. ...
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21 апреля 10:31
Жильцов дома эвакуировали в Волгограде из-за горящей детской коляски
21 апреля 10:01
20 апреля 17:10
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20 апреля 14:21
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Происшествия
21 апреля 10:31
Жильцов дома эвакуировали в Волгограде из-за горящей детской коляски
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