Жильцов дома эвакуировали в Волгограде из-за горящей детской коляски

Об ограничении движения в связи с проведением тестового матча на стадионе “Волгоград-Арена” сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. На проспекте Ленина от улицы Бакинской до площади Возрождения с утра и до завершения матча будет запрещена остановка транспорта. Нельзя будет останавливаться и на Нулевой продольной магистрали на участке от улицы 7-ой Гвардейской дивизии и до подножия Мамаева кургана. Оставленные на этих участках машины будут эвакуированы. Парковки будут организованы у ТЦ “Стройград” и ТРК “ЕвропаСитиМолл”. При этом, как отметили в ведомстве, движение водителям запрещать не будут, но с 14:00 и до 20:00 рекомендуют воздержаться от...

Прочитана: 3066 раз