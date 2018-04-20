Двое детей пострадали на дороге в Волгограде

Двое детей пострадали в дорожных происшествиях в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Так, в пятницу около 16:40 при въезде в один из дворов на улице 8-ой Воздушной Армии 41-летний водитель “Land Rover” сбил 12-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу в зоне действия знака “Осторожно дети”. Пострадавший с ушибами доставлен в больницу.

Десятью минутами позже, на улице Николая Отрады, под колеса “Renault Logan” попал его ровесник. Правда, в этом случае виноват был сам ребенок. По имеющимся сведениям, он переходил дорогу на “красный”. С травмой головы мальчик также доставлен в больницу.



