На Кировской свалке в Волгограде законсервировали бывший скотомогильник

Теперь здесь ждут результатов проб почвы с участка, где располагался скотомогильник, для проведения анализа на сибирскую язву. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, его уже проводят специалисты ГБУ ВО «Волгоградская ГорСББЖ». Напомним, на территории свалки ранее располагались две биотермические ямы, которые законсервированы и не эксплуатируются с 2004 года. Как уточнили в ведомстве, они были ликвидированы в 2015 году. В ходе обследования территории земельного участка, на котором располагался скотомогильник, биологических материалов, в том числе трупных останков животных, не обнаружено. Однако до получения анализов в целях предотвращения разрушения и повреждения оставшихся элементов конструкции скотомогильника участок огражден предупредительными лентами и информационным знаком.

Напомним, Кировскую свалку ликвидирует фирма «ЭкоТехСервис», которая вывозит ее в Светлоярский района на пруд жидких кислот. Процесс переезда свалки вызвал недовольство жителей Светлоярского района, которые считают, что это усугубит экологическую обстановку в районе. В настоящее время местные жители оспаривают законность выдачи лицензии фирме «ЭкоТехСервис» на утилизацию отходов.



