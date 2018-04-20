К 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Самары за попытку кражи их гипермаркета "Леруа Мерлен" в Советском районе Волгограда дорогостоящих строительных инструментов - двух перфораторов и двух углошлифовальных машин, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда. По материалам дела, он пытался вынести из магазина инструменты, но его на выходе задержали сотрудники охраны. Приговор, вынесенный ранее Советским районным судом, был обжалован прокуратурой и адвокатом. Обе стороны настаивали на том, что наказание чрезмерно суровое. Осужденный, как выяснилось, является сиротой. Он сотрудничал со следствием и даже написал явку с повинной. Прокурор просил для него один год лишения свободы условно, а защитник настаивал на исправительных работах. Однако областной суд оставил приговор без изменения, посчитав, что исправление осужденного возможно только в условиях его изоляции от общества. Согласно характеристикам, сирота склонен к бродяжничеству и противоправному поведению.



