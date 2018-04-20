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 22.04.2018 06:35

В Волгоградской области число несчастных случаев на производстве снизилось почти на 20%


ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. 
Число несчастных случаев на производстве в Волгоградской области в прошлом году снизилось почти на 20%. Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
"За период 2017 года в области произошло 568 несчастных случаев, что на 114 случаев меньше, чем в 2016 году", - сказал собеседник агентства. По его словам, снизился и травматизм со смертельным исходом: если в 2015 году произошел 21 такой случай, то в 2016 году фактов смертельного травматизма было уже 19, а в прошлом году - 17.
Статистика Фонда также показывает, что в Волгоградской области мужчины получают производственные травмы в 1,8 раза чаще женщин. "В 2017 году пострадали 327 мужчин и 183 женщины", - отметил собеседник агентства.
Самыми распространенными видами несчастных случаев на производстве - падение с высоты, воздействие движущихся и разлетающихся предметов и деталей, падение или обрушение предметов, а также дорожно-транспортные происшествия.
"Главная причина, по которой работники получают травмы на производстве, независимо от того, находятся они в офисе или же работают на производстве - нарушение требований безопасности", - подчеркнули в Фонде. Именно из-за нарушений техники безопасности в прошлом году в Волгоградской области произошло 362 случая травмирования.
Подробно http://tass.ru/obschestvo/5145115

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Четырех человек пришлось эвакуировать из-за пожара в доме в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании на лестничной площадке двухэтажного жилого дома в поселке Мирный поступил в пятницу. Там на лестничной площадке горели детская коляска и две входные двери. Расчеты пожарно-спасательной части №2 прибыли на место и потушили огонь за 15 минут. К счастью, никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной пожара.
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Суд вынес решение по делу о «захвате» земли аэродрома под Волгоградом Арбитражный суд Волгоградской области полностью отказал в иске государственному авиационному спортклубу «Юный ястреб», который пытается восстановить целостность земли аэродрома. Как сообщает ИА «Высота 102», требования госучреждения об отмене итогов межевания земельного участка оставлены без рассмотрения. Ответчиком выступала структура с созвучным названием – автономная некоммерческая организация «Авиационно-технический спортивный клуб «Ястреб». В качестве третьего лица в разбирательстве участвовал комитет по управлению госимуществом Волгоградской области. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. Предметом спора двух «Ястребов» явился земельный участок в Среднеахтубинском районе площадью около 100 гектаров, находящийся в составе аэродрома. Государственное учреждение полагает, что данная территория была захвачена,...
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Общество 21.04.2018 05:56

Незаконно построенные многоэтажки в Волгограде в ожидании бульдозера Комитет строительства Волгоградской области опубликовал перечень самовольно возведенных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Волгограда, в отношении которых имеются вступившие в законную силу судебные акты о сносе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, всего в списке – 25 домов. Между тем, три дома уже снесены, но почему-то еще фигурируют в перечне.  Так, в Краснооктябрьском районе снесен многоквартирный жилой дом по улице им. Крылова, 106, в Дзержинском приказала «долго жить» многоэтажка по ул. Быковская, 36. В...
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Аналитика 20.04.2018 20:04

Смотрите сегодня в программе: Волгоград, как город организатор ЧМ по футболу, по мере сил подготовился к проведению первого тестового матча на новом стадионе. Безопасность прежде всего: ночью полицейские начнут зачищать район вокруг «Волгоград Арены». В Волгограде обостряется мусорная проблема: управляющие организации и перевозчики отходов отдыхают. Депутатская энергия созидания в действии: в волгоградском поселке Максима Горького открыли спортивную площадку.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
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Происшествия 20.04.2018 17:21

Один человек пострадал сегодня в ДТП в Советском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По имеющимся сведениям, около 16:00 на улице Казахской столкнулись три легковых автомобиля. Травму получила 53-летняя пассажирка одного из авто. Пострадавшая доставлена в больницу №7. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.
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«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дорожных полицейских нацелили на маршруткиКомментарии12
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Субботники в Волгограде не очистили город от мусорных свалок в жилых кварталах
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Доска позора: В Волгограде дорогу по улице Хользунова латают каждый годКомментарии22
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Первый матч на "Волгоград Арене" завершился победой "Ротора-Волгограда" над "Лучом-Энергией" - 4:2
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