









Смотрите сегодня в программе: Волгоград, как город организатор ЧМ по футболу, по мере сил подготовился к проведению первого тестового матча на новом стадионе. Безопасность прежде всего: ночью полицейские начнут зачищать район вокруг «Волгоград Арены». В Волгограде обостряется мусорная проблема: управляющие организации и перевозчики отходов отдыхают. Депутатская энергия созидания в действии: в волгоградском поселке Максима Горького открыли спортивную площадку.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



