В Волгоградской области руководителя МБУ оштрафовали за небезопасные дороги

Главного инженера МБУ г. Камышина "Благоустройство" Александра Ремизова признали виновным в нарушении правил содержания дорог в безопасном для дорожного движения состоянии. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда, чиновнику предстоит оплатить штраф в доход государства в сумме 20 тысяч рублей. Установлено, что 31 января этого года Ремизов, который на тот момент исполнял обязанности директора и был ответственным за содержание дорог общего пользования, не принял достаточных мер для очистки дорог города Камышина после обильного снегопада. В своих письменных возражениях Ремизов указал, что предпринял все возможные меры для очистки дорог города Камышина от снега, в связи с чем удалось предотвратить срыва движения маршрутов общественного муниципального транспорта, а также избежать заторов на дорогах. Он настаивал на прекращении административного дела, поскольку в его действиях отсутствует состав правонарушения. Однако суд посчитал, что его вина доказана. В частности, о нарушениях свидетельствует акт проверки состояния улично-дорожной сети городского округа Камышин, который был составлен инспекторами ГИБДД в присутствии свидетелей. Тогда было зафиксировано, что на проезжей части улиц Молодежная, Пролетарская, Некрасова, Ленина, Рязано-Уральская, Крупской, Фабричная, Текстильная, Титова не произведена своевременная очистка от снега. Снежные валы были обнаружены на пересечениях дорог, ближе 5 метров от пешеходных переходов, ближе 20 метров от остановочных пунктов общественного транспорта. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



