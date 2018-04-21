«Взгляд с Высоты»: Утопающий в свалках Волгоград подает сигнал «SOS»

ВОЛГОГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Число несчастных случаев на производстве в Волгоградской области в прошлом году снизилось почти на 20%. Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении Фонда социального страхования РФ. "За период 2017 года в области произошло 568 несчастных случаев, что на 114 случаев меньше, чем в 2016 году", - сказал собеседник агентства. По его словам, снизился и травматизм со смертельным исходом: если в 2015 году произошел 21 такой случай, то в 2016 году фактов смертельного травматизма было уже 19, а в прошлом году - 17. Статистика Фонда также показывает, что в Волгоградской области мужчины получают производственные травмы...