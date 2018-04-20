В Волгограде прокуратура помогла наследникам избавиться от притязаний фиктивной жены умершего отца

Суд Краснооктябрьского района по требованию прокуратуры признал фиктивным брак, заключенный наследодателем за два месяца до смерти. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в заявлением о нарушении наследственных и жилищных прав в надзорное ведомство обратился 24-летний житель Сургута. Установлено, что в 2017 году при вступлении в наследство отца заявителю стало известно о регистрации за два месяца до смерти брака между наследодателем и неизвестной 47-летней женщиной. При этом никто из родственников не знал о свадьбе. По словам соседей и знакомых семьи женщина не проживала в квартире отца заявителя, не вела с ним общее хозяйство и т.д. Несмотря на то, что новоявленная супруга даже не появилась на похоронах, через некоторое время она начала претендовать на двухкомнатную квартиру покойного. В суд было предъявлено исковое заявление о признании брака недействительным и об аннулировании записи акта гражданского состояния. Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.



