







АО "КАУСТИК" (основное предприятие группы компаний "НИКОХИМ") стало организатором проведения первой конференции наставников химической промышленности, приехавших в Волгоград из разных регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, инициатива волгоградского предприятия с более чем полувековой историей была поддержана и состоялась при участии Российского Союза химиков и руководителей профильных ведомств областной администрации.

Участники конференции, представляющие лидеров российской химической отрасли, наряду с АО "КАУСТИК" - это и ООО "Сибур", "Еврохим", ПАО "Акрон", национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (основанный еще в 1943 году), РХТУ им. Менделеева отметили важность миссии наставничества.

Задачи по развитию профориентационной работы и наставничеству обозначены в послании Федеральному собранию Президентом Российской Федерации.

Тема актуальна и является востребованной на самих производствах, поэтому целевой диалог по совершенствованию самой модели наставничества, методов повышения уровня квалификации молодых работников, как инструмента повышения производительности труда, стал необходимостью.

«Состоявшаяся конференция прошла в плодотворном, результативном формате и дает новый старт в развитии Школы наставничества, – отметила модератор мероприятия, генеральный директор Российского Союза химиков Мария Иванова.

Лидер в движении наставничества в ЮФО АО «КАУСТИК», где обучение вновь принятого персонала ведется с даты основания предприятия, имеет свои наработки: создан профиль в стандартизированной методике, позволяющий определять набор качеств профессионального мастерства наставника, необходимый и применяемый на собственном производстве.

Ежегодно в учебном центре АО «КАУСТИК» проводится специальный тренинг для развития навыков наставнической деятельности. По итогам 2017 года тренинг прошли более 40 вновь назначенных наставников.

В группе компаний «НИКОХИМ» широко развита преемственность поколений, за годы становления предприятия сформировался «золотой фонд» наставников, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности, способностью и готовностью обучать.

В заключении организаторы внесли инициативу создания на сайте «Российского Союза химиков» раздела, где будет аккумулироваться единая база программ по наставничеству, практикам их внедрения в отрасли отечественного химпрома, речь шла и о возможности образования отраслевой школы наставников.