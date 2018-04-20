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Политика
 20.04.2018 17:10

Делегация футбольного руководства Англии на матче в Волгограде будет минимальной из-за бойкота ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) решила поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и не отправлять на матчи группового этапа дополнительный персонал. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявляют сегодня многие российские издания со ссылкой на британскую Daily Mail.
Отмечается, что изначально футбольное руководство планировало присутствовать на турнире в полном составе вместе с представителями бывшего международного комитета, однако в связи с напряженной политической обстановкой между Великобританией и Россией было принято решение максимально сократить число представителей. В итоге матч "Англия-Тунис" в Волгограде (18 июня) и "Англия-Панама" в Нижнем Новгороде (24 июня) посетят только самые важные футбольные чиновники - исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грэг Кларк. Однако уже на третью игру, которая пройдет 28 июня в Калининграде с командой Бельгии, Футбольная ассоциация Англии решила отправить уже больше своих представителей. 

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Экономика 20.04.2018 19:44

«Центр управления проектами» объединит ученых, бизнесменов и чиновников В Волгограде открылся региональный «Центр управления проектами». Он призван помочь чиновникам, бизнесменам и ученым-изобретателям освоить систему и методы проектного управления, а также выстроить диалог в рабочей обстановке,  сообщает ИА «Высота 102».  Здесь же будут помогать начинающим предпринимателям искать партнеров и инвесторов. А также покажут, как превратить идею или изобретение в готовый для вывода на рынок проект. С приветственной речью ко всем гостям обратился президент «Национальной ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александр Самуилович Товб, заверив, что со стороны ассоциации будет оказываться поддержка «Центра управления проектами» и внедрения проектного управления в Волгоградской области в целом. Своевременность открытия подобного центра,...
Прочитана: 318 раз
Происшествия 20.04.2018 17:21

Один человек пострадал сегодня в ДТП в Советском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По имеющимся сведениям, около 16:00 на улице Казахской столкнулись три легковых автомобиля. Травму получила 53-летняя пассажирка одного из авто. Пострадавшая доставлена в больницу №7. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.
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Общество 20.04.2018 16:07

По требованию прокуратуры в связи с нарушениями противопожарных норм закрыт очередной торговый центр. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.   Многочисленные нарушения норм пожарной безопасности выявлены прокуратурой Центрального района в торгово-офисном центре «SVL», расположенном по адресу:  г.Волгоград, по ул. Рокоссовского, д. 32 «А». Так, в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях офисного центра не работают системы противопожарной защиты, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, а также устройство для самозакрывания дверей на путях эвакуации. Эти и иные нарушения послужили основанием для обращения прокурора Центрального района г.Волгограда в суд с иском о возложении обязанности на...
Прочитана: 3098 раз
Экономика 20.04.2018 15:40

Волгоградский «КАУСТИК» примет участие в создании отраслевой школы наставничества АО "КАУСТИК" (основное предприятие группы компаний "НИКОХИМ") стало организатором проведения первой конференции наставников химической промышленности, приехавших в Волгоград из разных регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, инициатива волгоградского предприятия с более чем полувековой историей была поддержана и состоялась при участии Российского Союза химиков и руководителей профильных ведомств областной администрации. Участники конференции, представляющие лидеров российской химической отрасли, наряду с АО "КАУСТИК" - это и ООО "Сибур", "Еврохим", ПАО "Акрон", национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (основанный еще в 1943 году), РХТУ им. Менделеева отметили важность миссии наставничества. Задачи по развитию профориентационной работы и наставничеству...
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Общество 20.04.2018 15:03 (Обновлено: 20.04.2018 15:05)

Суд Краснооктябрьского района по требованию прокуратуры признал фиктивным брак, заключенный наследодателем за два месяца до смерти. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в заявлением о нарушении наследственных и жилищных прав в надзорное ведомство обратился 24-летний житель Сургута. Установлено, что в 2017 году при вступлении в наследство отца заявителю стало известно о регистрации за два месяца до смерти брака между наследодателем и неизвестной 47-летней женщиной. При этом никто из родственников не знал о свадьбе. По словам соседей и знакомых семьи женщина не проживала в квартире отца заявителя, не вела с ним общее хозяйство и т.д. Несмотря...
Прочитана: 1256 раз
Борьба с коррупцией 20.04.2018 14:21

Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожники ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций о доходах депутатского корпуса Волгоградской облдумы. Накануне декларации слуг народа были опубликованы на официальном портале регпарламента. Напомним, самым зажиточным уже не первый год подряд стал законодатель Владимир Осьмаков, заработавший в прошлом году почти 80 млн рублей. Среди самых состоятельных думцев также – Ирина Соловьева, Алексей Михеев, Гасан Набиев. Подробнее – читайте ЗДЕСЬ. А вот и очередная порция любопытных данных о финансовых успехах народных избранников. ...
Прочитана: 7942 раз
Общество 20.04.2018 14:04

В Волгограде по улицам выгуливают волка С просьбой провести проверку по факту выгула на улицах города… волка обратилась жительница Волгограда к участковому полиции. Как рассказала горожанка, которая часто встречала мужчину в районе пересечения улиц Рихарда Зорге и Репина, она сразу заподозрила, что он выгуливает на цепи не собаку, а другое животное. На ее вопрос, не волк ли это, мужчина пояснил, что, действительно, это хищник. «Мало того, что это животное без намордника, так еще и гуляет он с ним по оживленным улицам, даже на детскую площадку может зайти», - рассказала женщина. Она и другие мамочки сильно напуганы, и требуют выяснить правомерность нахождения опасного животного, если...
Прочитана: 6216 раз
Общество 20.04.2018 14:01

Об ограничении движения в связи с проведением тестового матча на стадионе “Волгоград-Арена” сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. На проспекте Ленина от улицы Бакинской до площади Возрождения с утра и до завершения матча будет запрещена остановка транспорта. Нельзя будет останавливаться и на Нулевой продольной магистрали на участке от улицы 7-ой Гвардейской дивизии и до подножия Мамаева кургана. Оставленные на этих участках машины будут эвакуированы. Парковки будут организованы у ТЦ “Стройград” и ТРК “ЕвропаСитиМолл”. При этом, как отметили в ведомстве, движение водителям запрещать не будут, но с 14:00 и до 20:00 рекомендуют воздержаться от...
Прочитана: 1367 раз
Спорт 20.04.2018 13:57

Губернатор объявил о готовности Волгограда к первому тестовому матчу на построенном к ЧМ-2018 стадионе Волгоград готов к проведению первого тестового матча. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров. К такому выводу глава региона пришел после посещения построенного специально к ЧМ-2018 стадиона "Волгоград Арена", где и пройдет первый тестовый матч. Также губернатор осмотрел реконструируемый Центральный парк культуры и отдыха, где будет обустроена "Дорога болельщиков". Здесь в субботу, 21 апреля, организуют выставку мастеров, фуд-корты, установят вендинговые аппараты. "Всем надо понимать, что матчи проводятся для того, чтобы можно было выявить проблемные вопросы, узкие места, которые необходимо впоследствии устранять. Завтра здесь будет находиться рабочая...
Прочитана: 2878 раз
Расследования 20.04.2018 13:27 (Обновлено: 20.04.2018 13:34)

Вынесен приговор наркокурьеру за попытку сбыта в Волгограде крупной партии наркотиков из Москвы К 7,5 годам колонии строгого режима Городищенским районным судом приговорен 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья за покушение на незаконный сбыт 3 килограммов наркотиков. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. По данным следствия, 5 декабря 2017 года он получил в Москве коробку с синтетическими наркотиками, после чего на такси поехал в Волгоград. На следующий день его задержали на стационарном посту ДПС сотрудники полиции и УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии осужденный признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении сообщников...
Прочитана: 1265 раз
Общество 20.04.2018 13:01

В Волгограде беглому экс-депутату Госдумы не удается сбросить долговой балласт Очередная попытка родственников освободить от долговых обязательств бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева, который объявлен в розыск, не увенчалась успехом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Ремстройкомплект", учредителем которого, согласно открытым данным, является Анна Андреевна Михеева (мать Олега Михеева - ред.), отказано в иске к Олегу Михееву и АО "Райффайзенбанк" о признании прекращенным договора поручительства, заключенного между ответчиками. Стоимость вопроса - более 5 миллионов долларов США, которые, согласно решению Мещанского районного суда г. Москвы от 08.08.2013 г., были взысканы с Олега Михеева в пользу банка по...
Прочитана: 2575 раз
Общество 20.04.2018 13:00

Неприглядные картины наблюдают пассажиры поездов, которые следуют в Волгоград со стороны Волжского. Как рассказала ИА «Высота 102» горожанка, родственник которой из Астрахани недавно посетил город-герой, он был шокирован тем, что ему довелось увидеть из окна поезда. Перед подъездом к платформе «Воссоединение» его взору открылась территория, состоящая из малых и больших свалок. Частный сектор, отдаленность от густонаселенных районов и оживленных трасс, видимо, делает этот участок привлекательным для сброса мусора – как бытового, так и строительного. «Когда наш родственник показал нам это видео, стало, честно говоря, стыдно за наш город. А ведь мы собираемся принимать гостей на ЧМ-2018. Неужели это безобразие никто...
Прочитана: 4025 раз
Общество 20.04.2018 12:16

Руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора уволился и исчез с радаров По невыясненным пока причинам заявление об увольнении написал руководитель Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорь Исаев. Этот факт ИА «Высота 102» подтвердили в аппарате администрации Волгоградской области. В самом надзорном ведомстве от комментариев касательно отставки руководителя отказались, потребовав подготовить письменный запрос. Связаться с Игорем Исаевым ИА «Высота 102» не удалось - все его телефоны отключены. Игорь Исаев возглавлял Нижне-Волжское управление Ростехнадзора в течение последних 8 лет. Сегодня на сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора появилась информация, что временно исполняющим обязанности руководителя назначена Наталья Афанасьева. Данных об Игоре Исаеве на сайте управления Федеральной службы по...
Прочитана: 3757 раз
Общество 20.04.2018 11:54

В Волгограде задержали сбившего женщину-пешехода пьяного водителя Водитель “ВАЗ-2111”, сбивший 42-летнюю женщину-пешехода в Красноармейском районе, задержан. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Оказалось, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, в четверг вечером на проспекте Героев Сталинграда" была сбита женщина. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан во время операции “Перехват”. Им оказался 41-летний слесарь - сантехник. Он был за рулем служебной машины. При этом, сам автолюбитель заявил, что женщину не заметил. А перед тем как сесть за руль, он выпил около четверти литра самогона.  Также известно, что пострадавшая госпитализирована в БСМП №15. Врачи диагностировали у нее политравму. Женщина находится...
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В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне
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“Ротор-Волгоград” в Краснодаре проиграл “Кубани” - 2:1
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Сенаторы от Волгоградской области за год стали богаче
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Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходыКомментарии36
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Волгоградский институт бизнеса после коррупционного скандала меняет вывескуКомментарии26
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Заведующая детским садом под Волгоградом может стать фигурантом уголовного дела после обращения к президентуКомментарии21
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Жители Краснослободска Волгоградской области испытали шок от утреннего транспортного коллапсаКомментарии23
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