Футбольная ассоциация Англии (FA) решила поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, и не отправлять на матчи группового этапа дополнительный персонал. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявляют сегодня многие российские издания со ссылкой на британскую Daily Mail.

Отмечается, что изначально футбольное руководство планировало присутствовать на турнире в полном составе вместе с представителями бывшего международного комитета, однако в связи с напряженной политической обстановкой между Великобританией и Россией было принято решение максимально сократить число представителей. В итоге матч "Англия-Тунис" в Волгограде (18 июня) и "Англия-Панама" в Нижнем Новгороде (24 июня) посетят только самые важные футбольные чиновники - исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грэг Кларк. Однако уже на третью игру, которая пройдет 28 июня в Калининграде с командой Бельгии, Футбольная ассоциация Англии решила отправить уже больше своих представителей.



