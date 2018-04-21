Авиабилеты в Волгоград в период ЧМ самые дорогие

Сравнение стоимости авиабилетов из городов-организаторов ЧМ

в Волгоград в дни матчей и в непиковый период









Средняя стоимость перелета в дни чемпионата мира в Волгоград из десяти других городов-организаторов составила 10880 рублей в одну сторону. В другие дни аналогичные поездки обошлись бы пассажирам в 2,2 раза дешевле. Минимальная стоимость перелета в Волгоград в июне в среднем по десяти направлениям составляет 4890 рублей. Сильнее всего в дни ЧМ подорожали авиабилеты в Волгоград из Ростова-на-Дону и Сочи - в 3,3 раза.

Таковы данные сервиса путешествий OneTwoTrip, который проанализировал изменение стоимости авиабилетов между принимающими чемпионат мира городами, сообщает ИА «Высота 102».

«Мы провели аналогичное сравнение по одиннадцати городам, принимающим чемпионат мира, и увидели, что билеты в Волгоград подорожали сильнее всего. По большинству направлений стоимость перелета в Волгоград в дни чемпионата выглядит весьма существенной. Она может даже кратно превышать стоимость билетов высоких категорий на сами футбольные матчи. Экономные путешественники в такой ситуации будут вынуждены либо воспользоваться для поездки наземным транспортом, либо полететь на футбол не в день матча, а заранее. Билеты на самолет в данном случае могут быть дешевле, однако расходы болельщика на поездку вырастут из-за необходимости ночевки», - прокомментировали в дирекции по развитию сервиса.







