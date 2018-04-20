







Волгоград готов к проведению первого тестового матча. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров. К такому выводу глава региона пришел после посещения построенного специально к ЧМ-2018 стадиона "Волгоград Арена", где и пройдет первый тестовый матч. Также губернатор осмотрел реконструируемый Центральный парк культуры и отдыха, где будет обустроена "Дорога болельщиков". Здесь в субботу, 21 апреля, организуют выставку мастеров, фуд-корты, установят вендинговые аппараты. "Всем надо понимать, что матчи проводятся для того, чтобы можно было выявить проблемные вопросы, узкие места, которые необходимо впоследствии устранять. Завтра здесь будет находиться рабочая группа, чтобы провести тестирование сервисов на каждом этапе, - подчеркнул Андрей Бочаров. — К проведению тестового матча мы подходим ответственно, занимаемся не только стадионом, но и решением транспортных задач, организацией маршрутов движения пешеходов".

Напомним, в Волгограде пройдут три тестовых матча: 21 апреля, 2 мая и итоговый 9 мая — Волгоград примет финал Кубка России. Загруженность трибун на первом матче составит 30%, на втором – 50%, 9 мая стадион планируется заполнить на 100%.

Сегодня Андрей Бочаров пожелал победы волгоградской команде "Ротор-Волгоград", которая в эту субботу сыграет с командой "Луч-Энергия" из Владивостока.

Заметим, что на сегодня "Ротор-Волгоград" с 34 очками находится в турнирной таблице на 16 месте, а "Луч-Энергия" - с 35 очками занимает 14 ступеньку.