Вынесен приговор наркокурьеру за попытку сбыта в Волгограде крупной партии наркотиков из Москвы









К 7,5 годам колонии строгого режима Городищенским районным судом приговорен 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья за покушение на незаконный сбыт 3 килограммов наркотиков. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По данным следствия, 5 декабря 2017 года он получил в Москве коробку с синтетическими наркотиками, после чего на такси поехал в Волгоград. На следующий день его задержали на стационарном посту ДПС сотрудники полиции и УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии осужденный признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении сообщников осужденного выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.