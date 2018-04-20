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Расследования
 20.04.2018 13:27(Обновлено: 20.04.2018 13:34)

Вынесен приговор наркокурьеру за попытку сбыта в Волгограде крупной партии наркотиков из Москвы



К 7,5 годам колонии строгого режима Городищенским районным судом приговорен 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья за покушение на незаконный сбыт 3 килограммов наркотиков. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По данным следствия, 5 декабря 2017 года он получил в Москве коробку с синтетическими наркотиками, после чего на такси поехал в Волгоград. На следующий день его задержали на стационарном посту ДПС сотрудники полиции и УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии осужденный признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении сообщников осужденного выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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Общество 20.04.2018 16:07

По требованию прокуратуры в связи с нарушениями противопожарных норм закрыт очередной торговый центр. Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.   Многочисленные нарушения норм пожарной безопасности выявлены прокуратурой Центрального района в торгово-офисном центре «SVL», расположенном по адресу:  г.Волгоград, по ул. Рокоссовского, д. 32 «А». Так, в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях офисного центра не работают системы противопожарной защиты, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, а также устройство для самозакрывания дверей на путях эвакуации. Эти и иные нарушения послужили основанием для обращения прокурора Центрального района г.Волгограда в суд с иском о возложении обязанности на...
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Экономика 20.04.2018 15:40

Волгоградский «КАУСТИК» примет участие в создании отраслевой школы наставничества АО "КАУСТИК" (основное предприятие группы компаний "НИКОХИМ") стало организатором проведения первой конференции наставников химической промышленности, приехавших в Волгоград из разных регионов страны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, инициатива волгоградского предприятия с более чем полувековой историей была поддержана и состоялась при участии Российского Союза химиков и руководителей профильных ведомств областной администрации. Участники конференции, представляющие лидеров российской химической отрасли, наряду с АО "КАУСТИК" - это и ООО "Сибур", "Еврохим", ПАО "Акрон", национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (основанный еще в 1943 году), РХТУ им. Менделеева отметили важность миссии наставничества. Задачи по развитию профориентационной работы и наставничеству...
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Общество 20.04.2018 15:03 (Обновлено: 20.04.2018 15:05)

Суд Краснооктябрьского района по требованию прокуратуры признал фиктивным брак, заключенный наследодателем за два месяца до смерти. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в заявлением о нарушении наследственных и жилищных прав в надзорное ведомство обратился 24-летний житель Сургута. Установлено, что в 2017 году при вступлении в наследство отца заявителю стало известно о регистрации за два месяца до смерти брака между наследодателем и неизвестной 47-летней женщиной. При этом никто из родственников не знал о свадьбе. По словам соседей и знакомых семьи женщина не проживала в квартире отца заявителя, не вела с ним общее хозяйство и т.д. Несмотря...
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Борьба с коррупцией 20.04.2018 14:21

Вверх кармашками-2017: депутаты Волгоградской облдумы удваивают доходы, покупают лодки и внедорожники ИА «Высота 102» продолжает серию публикаций о доходах депутатского корпуса Волгоградской облдумы. Накануне декларации слуг народа были опубликованы на официальном портале регпарламента. Напомним, самым зажиточным уже не первый год подряд стал законодатель Владимир Осьмаков, заработавший в прошлом году почти 80 млн рублей. Среди самых состоятельных думцев также – Ирина Соловьева, Алексей Михеев, Гасан Набиев. Подробнее – читайте ЗДЕСЬ. А вот и очередная порция любопытных данных о финансовых успехах народных избранников. ...
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Общество 20.04.2018 14:04

В Волгограде по улицам выгуливают волка С просьбой провести проверку по факту выгула на улицах города… волка обратилась жительница Волгограда к участковому полиции. Как рассказала горожанка, которая часто встречала мужчину в районе пересечения улиц Рихарда Зорге и Репина, она сразу заподозрила, что он выгуливает на цепи не собаку, а другое животное. На ее вопрос, не волк ли это, мужчина пояснил, что, действительно, это хищник. «Мало того, что это животное без намордника, так еще и гуляет он с ним по оживленным улицам, даже на детскую площадку может зайти», - рассказала женщина. Она и другие мамочки сильно напуганы, и требуют выяснить правомерность нахождения опасного животного, если...
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Общество 20.04.2018 14:01

Об ограничении движения в связи с проведением тестового матча на стадионе “Волгоград-Арена” сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. На проспекте Ленина от улицы Бакинской до площади Возрождения с утра и до завершения матча будет запрещена остановка транспорта. Нельзя будет останавливаться и на Нулевой продольной магистрали на участке от улицы 7-ой Гвардейской дивизии и до подножия Мамаева кургана. Оставленные на этих участках машины будут эвакуированы. Парковки будут организованы у ТЦ “Стройград” и ТРК “ЕвропаСитиМолл”. При этом, как отметили в ведомстве, движение водителям запрещать не будут, но с 14:00 и до 20:00 рекомендуют воздержаться от...
Прочитана: 871 раз
Спорт 20.04.2018 13:57

Губернатор объявил о готовности Волгограда к первому тестовому матчу на построенном к ЧМ-2018 стадионе Волгоград готов к проведению первого тестового матча. Об этом, как передает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона, заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров. К такому выводу глава региона пришел после посещения построенного специально к ЧМ-2018 стадиона "Волгоград Арена", где и пройдет первый тестовый матч. Также губернатор осмотрел реконструируемый Центральный парк культуры и отдыха, где будет обустроена "Дорога болельщиков". Здесь в субботу, 21 апреля, организуют выставку мастеров, фуд-корты, установят вендинговые аппараты. "Всем надо понимать, что матчи проводятся для того, чтобы можно было выявить проблемные вопросы, узкие места, которые необходимо впоследствии устранять. Завтра здесь будет находиться рабочая...
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Общество 20.04.2018 13:01

В Волгограде беглому экс-депутату Госдумы не удается сбросить долговой балласт Очередная попытка родственников освободить от долговых обязательств бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева, который объявлен в розыск, не увенчалась успехом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Ремстройкомплект", учредителем которого, согласно открытым данным, является Анна Андреевна Михеева (мать Олега Михеева - ред.), отказано в иске к Олегу Михееву и АО "Райффайзенбанк" о признании прекращенным договора поручительства, заключенного между ответчиками. Стоимость вопроса - более 5 миллионов долларов США, которые, согласно решению Мещанского районного суда г. Москвы от 08.08.2013 г., были взысканы с Олега Михеева в пользу банка по...
Прочитана: 2067 раз
Общество 20.04.2018 13:00

Неприглядные картины наблюдают пассажиры поездов, которые следуют в Волгоград со стороны Волжского. Как рассказала ИА «Высота 102» горожанка, родственник которой из Астрахани недавно посетил город-герой, он был шокирован тем, что ему довелось увидеть из окна поезда. Перед подъездом к платформе «Воссоединение» его взору открылась территория, состоящая из малых и больших свалок. Частный сектор, отдаленность от густонаселенных районов и оживленных трасс, видимо, делает этот участок привлекательным для сброса мусора – как бытового, так и строительного. «Когда наш родственник показал нам это видео, стало, честно говоря, стыдно за наш город. А ведь мы собираемся принимать гостей на ЧМ-2018. Неужели это безобразие никто...
Прочитана: 2049 раз
Общество 20.04.2018 12:16

Руководитель Нижне-Волжского управления Ростехнадзора уволился и исчез с радаров По невыясненным пока причинам заявление об увольнении написал руководитель Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорь Исаев. Этот факт ИА «Высота 102» подтвердили в аппарате администрации Волгоградской области. В самом надзорном ведомстве от комментариев касательно отставки руководителя отказались, потребовав подготовить письменный запрос. Связаться с Игорем Исаевым ИА «Высота 102» не удалось - все его телефоны отключены. Игорь Исаев возглавлял Нижне-Волжское управление Ростехнадзора в течение последних 8 лет. Сегодня на сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора появилась информация, что временно исполняющим обязанности руководителя назначена Наталья Афанасьева. Данных об Игоре Исаеве на сайте управления Федеральной службы по...
Прочитана: 2935 раз
Общество 20.04.2018 11:54

В Волгограде задержали сбившего женщину-пешехода пьяного водителя Водитель “ВАЗ-2111”, сбивший 42-летнюю женщину-пешехода в Красноармейском районе, задержан. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Оказалось, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, в четверг вечером на проспекте Героев Сталинграда" была сбита женщина. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан во время операции “Перехват”. Им оказался 41-летний слесарь - сантехник. Он был за рулем служебной машины. При этом, сам автолюбитель заявил, что женщину не заметил. А перед тем как сесть за руль, он выпил около четверти литра самогона.  Также известно, что пострадавшая госпитализирована в БСМП №15. Врачи диагностировали у нее политравму. Женщина находится...
Прочитана: 1164 раз
Общество 20.04.2018 11:14

В Волгограде 100-летний ветеран труда принимает поздравления Поздравления с вековым юбилеем принимает ветеран труда, труженик тыла Василиса Михайловна Малышева. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Пенсионного фонда, перед войной, в 1940 году, она закончила Саратовский автомобильно-дорожный институт по специальности инженера-строителя автомобильных дорог. Там же Василиса Михайловна познакомилась с будущим мужем Георгием Матвеевичем Малышевым, который в дальнейшем стал заслуженным строителем и был награжден большим количеством медалей и наград. За самоотверженный труд в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны Василиса Михайловна награждена почетным званием «Труженик тыла». Большую часть уже мирной жизни она работала инженером в проектно-технологическом тресте по организации и технической помощи строительству «Оргтехстрой».  Сейчас у Василисы...
Прочитана: 1085 раз
Экология 20.04.2018 10:16

Владелец убойного пункта в поселке Заря Калачевского района оштрафован за нарушение ветеринарного законодательства, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия. Установлено, что на пункте, где производится убой скота, не оборудованы загоны для предубойного содержания животных, карантинное отделение и изолятор, отсутствуют специальные промаркированные емкости для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников. В ведомстве отмечают, что владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя...
Прочитана: 1253 раз
Общество 20.04.2018 08:37

Новую спортивную площадку открыли сегодня рядом со школой N15 в поселке Максима Горького, сообщает ИА “Высота 102”. Спортивные снаряды установили рядом с детским городком, появившимся здесь около полутора лет назад. Тогда о создании спортплощадки попросили местные жители, чтобы молодежь и спортом занималась, и приглядывала за сохранностью детского городка. Новая спортивная установка с турниками, рукоходами и кольцами была сделана руками заключенных и появилась благодаря сотрудничеству депутата городской думы Андрея Гимбатова, районной администрации и регионального управления ФСИН. Отметим, что церемония открытия быстро перешла в обсуждение вопросов, которые беспокоят местных жителей. С депутатом и главой района они обсудили проблему...
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Происшествия 20.04.2018 08:06

Серьезные травмы получила  женщина в ДТП в Красноармейском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в экстренных службах региона,  в четверг вечером на  остановке  "кинотеатр Юбилейный" легковой автомобиль сбил пешехода. 41-летняя пострадавшая госпитализирована в БСМП №15. Врачи диагностировали у нее политравму. Сейчас женщина находится в коме. В ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству уточнили, что ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Героев Сталинграда. Женщину сбил автомобиль “ВАЗ-2111”, которым управлял 41-летний мужчина.
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Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходыКомментарии36
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Заведующая детским садом под Волгоградом может стать фигурантом уголовного дела после обращения к президентуКомментарии21
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Жители Краснослободска Волгоградской области испытали шок от утреннего транспортного коллапсаКомментарии23
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