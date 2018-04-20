В Волгограде беглому экс-депутату Госдумы не удается сбросить долговой балласт









Очередная попытка родственников освободить от долговых обязательств бывшего депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Михеева, который объявлен в розыск, не увенчалась успехом. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Ремстройкомплект", учредителем которого, согласно открытым данным, является Анна Андреевна Михеева (мать Олега Михеева - ред.), отказано в иске к Олегу Михееву и АО "Райффайзенбанк" о признании прекращенным договора поручительства, заключенного между ответчиками. Стоимость вопроса - более 5 миллионов долларов США, которые, согласно решению Мещанского районного суда г. Москвы от 08.08.2013 г., были взысканы с Олега Михеева в пользу банка по оспариваемому договору поручительства. Истец - ООО "Ремстройкомплект" - полагает, что в связи с утверждением мирового соглашения Арбитражным судом г. Москвы, изменившего условия кредитного договора, поручительство Михеева прекратилось. Представители банка так не считают, они выступали против удовлетворения исковых требований. Ранее, напомним, компания "Ремстройкомплект" уже обращалась в суд с похожим иском, просила признать прекращенным договор поручительства, заключенный между Олегом Михеевым и банком в июне 2014 года. По условиям данного договора, поручитель несет солидарно с заемщиком ответственность перед банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств по возврату основной суммы долга, выплате процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков по кредитному соглашению. Учитывая, что Олег Михеев является физическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем, суд не нашел правовых оснований для рассмотрения этого дела в арбитраже. Заявителю было рекомендовано обратится в суд общей юрисдикции.

На этот раз суд поясняет, что "Ремстройкомплекту" в марте этого года было отказано в удовлетворении требований о включении в реестр требований кредиторов О.Л. Михеева, признанного банкротом в 2015 году. "Таким образом, истец на день вынесения решения не является кредитором Михеева О.Л. Пояснений о том, какие именно права и законные интересы истца затрагивает оспариваемая сделка суду не представлено", - говорится в решении суда.

Напомним, что бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев обвиняется в многомиллионном мошенничестве и в настоящее время находится в федеральном розыске. Согласно справке ФСБ России, границу он не пересекал, а значит теоретически может находиться в пределах РФ. До сих пор его местонахождение не установлено. Справоросс загадочным образом исчез из поля зрения общественности и правоохранительных структур, но, как неоднократно сообщала "Высота 102", это не мешает беглому экс-депутату жить активной виртуальной жизнью. Рассуждения Михеева на злободневные темы регулярно появляются на официальном сайте бывшего парламентария.



