В Волгограде задержали сбившего женщину-пешехода пьяного водителя





Водитель “ВАЗ-2111”, сбивший 42-летнюю женщину-пешехода в Красноармейском районе, задержан. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Оказалось, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, в четверг вечером на проспекте Героев Сталинграда" была сбита женщина. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан во время операции “Перехват”. Им оказался 41-летний слесарь - сантехник. Он был за рулем служебной машины. При этом, сам автолюбитель заявил, что женщину не заметил. А перед тем как сесть за руль, он выпил около четверти литра самогона.

Также известно, что пострадавшая госпитализирована в БСМП №15. Врачи диагностировали у нее политравму. Женщина находится в коме.



