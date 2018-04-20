В Волгограде по улицам выгуливают волка





С просьбой провести проверку по факту выгула на улицах города… волка обратилась жительница Волгограда к участковому полиции. Как рассказала горожанка, которая часто встречала мужчину в районе пересечения улиц Рихарда Зорге и Репина, она сразу заподозрила, что он выгуливает на цепи не собаку, а другое животное. На ее вопрос, не волк ли это, мужчина пояснил, что, действительно, это хищник. «Мало того, что это животное без намордника, так еще и гуляет он с ним по оживленным улицам, даже на детскую площадку может зайти», - рассказала женщина. Она и другие мамочки сильно напуганы, и требуют выяснить правомерность нахождения опасного животного, если оно таковым является, на улицах города. Однако пока, по словам волгоградки, реакции на ее заявление нет. «Я не хочу, когда выхожу на прогулку с детьми, чувствовать себя как Красная Шапочка, которая встретила Серого Волка. Если это действительно дикое животное, пусть его держат дома, в вольере», - считает женщина.



