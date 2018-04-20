ВТБ в Волгограде увеличил на четверть объем выдачи ипотеки









За первый квартал 2018 года ВТБ в Волгоградской области выдал 480 ипотечных кредитов на сумму около 900 млн рублей, это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, ипотечный портфель банка по состоянию на 1 апреля составил 10,1 млрд рублей.

Основной объем сделок по итогам квартала пришелся на покупку готового жилья – их доля в общем объеме приблизилась к 77%, доля квартир в новостройках составляет 23%. Высокой популярностью у клиентов пользовалась программа «Больше метров – меньше ставка». С января по март по ней было выдано более четверти от общего объема продаж: клиенты оформили ипотечные кредиты на сумму свыше 230 млн рублей.

«По итогам первого квартала спрос на жилищные кредиты ВТБ в Волгоградской области остается стабильным. В планах на следующий квартал – увеличить количество выдач более чем на треть и довести объем до 1,4 млрд рублей», - комментирует управляющий розничным бизнесом ВТБ в Волгоградской области Светлана Федорова.

По сравнению с 2017 годом средняя сумма кредита выросла до 1,55 млн руб. Размер среднего первоначального взноса остается на уровне 20% от стоимости квартиры. При этом средний срок кредита остался на прежнем уровне – 15 лет. Реальный средний срок выплаты по ипотеке – 7 лет.

На сегодняшний день жилищный кредит в ВТБ можно оформить по ставке от 8,8%, по госпрограмме для семей со вторым и третьим ребенком – от 6%.