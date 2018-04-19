Двое маленьких детей пострадали сегодня ночью в дорожном происшествии в Ворошиловском районе. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в экстренных службах региона. По имеющимся сведениям, пятимесячный мальчик и трехлетняя девочка получили травмы при резком торможении легкового автомобиля. С сотрясением мозга дети госпитализированы в БСМП №7. Также сообщается, что маленькие пассажиры находились в детских удерживающих устройствах. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

Как уточнили информагентству в региональном главке МВД, дорожный инцидент произошел в 23:15 на пересечении улиц Череповецкой и Огородной. На данный момент известно, что в 62-летний водитель, “Шевроле Нива”, при повороте налево на улицу Огородную не уступил дорогу ехавшему навстречу “Renault”. Водитель иномарки был вынужден экстренно тормозить.



