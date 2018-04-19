Мусор, свет и автобусы: открытие спортивной площадки в Волгограде перетекло в разговор о наболевшем











Новую спортивную площадку открыли сегодня рядом со школой N15 в поселке Максима Горького, сообщает ИА “Высота 102”. Спортивные снаряды установили рядом с детским городком, появившимся здесь около полутора лет назад. Тогда о создании спортплощадки попросили местные жители, чтобы молодежь и спортом занималась, и приглядывала за сохранностью детского городка. Новая спортивная установка с турниками, рукоходами и кольцами была сделана руками заключенных и появилась благодаря сотрудничеству депутата городской думы Андрея Гимбатова, районной администрации и регионального управления ФСИН.

Отметим, что церемония открытия быстро перешла в обсуждение вопросов, которые беспокоят местных жителей. С депутатом и главой района они обсудили проблему вывоза мусора и благоустройства. Андрей Гимбатов рассказал, что в этом году запланирован ремонт дорог на улицах Волгоградской, Терешковой и Голубятникова. А на улице Волгоградской должно появиться и новое освещение. Собравшиеся попросили депутата помочь продлить вечерние рейсы автобуса №88 из Волгограда хотя бы до 21:30. Подробности - в видеоматериале.



