В Волгоградской области владельцы теплиц наступают "на прошлогодние грабли"









Собственники тепличных плантаций в Волгоградской области продолжают нарушать природоохранное законодательство и только единицы подходят к своему бизнесу ответственно. Как сообщает ИА "Высота 102", к такому выводу пришли члены Экологического совета при Волгоградской областной думе, посетившие Иловлинский район, где масса тепличных хозяйств ведут свою деятельность вблизи рек и других водоемов.













Весной прошлого года члены Экосовета выявили здесь массу нарушений природоохранного законодательства, затем обсудили проблемы на выездном заседании, дали рекомендации органам исполнительной власти с целью наведения порядка в сфере выращивания сельскохозяйственной продукции в теплицах. Напомним, что среди основных нарушений - несанкционированный забор воды из малых рек тепличными хозяйствами, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, несоблюдение правил пожарной безопасности, большое скопление отходов, которые не вывозятся годами и прочее. Члены Экосовета вновь проехали по знакомым местам и столкнулись с теми же безобразиями, что и в прошлом году.

















Так, тепличное хозяйство на границе Городищенского и Иловлинского районов на речке Сакарка по-прежнему утопает в мусоре. Захламлена и сама речка - на ее склонах стоят туалеты в нескольких метрах от воды. Китайские рабочие продолжают "химичить" с удобрениями, которых даже нет в российском реестре. В тепличном хозяйстве близ хутора Краснодонский обнаружилось много свежеспиленных деревьев ценных пород большого диаметра. Их происхождение никто не смог объяснить. Здесь же нашли неучтенные глубинные мощные насосы.













Однако, как отметила на совещании по итогам поездки председатель Экосовета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, в районе все же появились предприниматели, которые хотят вести бизнес цивилизованно - получать разрешение на использование водных ресурсов в установленном порядке, соблюдать природоохранное законодательство, уплачивать налоги в местный бюджет. Таких предпринимателей, считает Ирина Соловьева, следует поддерживать, но только в том случае, если у них есть понимание, что их бизнес должен быть социально-ответственным. "Возможно, стоит подумать о том, – сказала председатель Экосовета, – чтобы не выдавать разрешение на использование водных ресурсов сразу на десять или двадцать лет. Нужно сначала посмотреть, насколько грамотно, с соблюдением всех установленных законом норм ведет хозяйство тот или иной предприниматель, и уже только потом выдавать ему такое разрешение на более длительный срок. Возможно, именно тогда предприниматели станут более ответственными при принятии тех или иных решений, которые могут повлиять на экологию и непосредственно здоровье граждан".

Касаясь выявленных нарушений глава Экосовета подчеркнула, что необходимо разобраться с каждым конкретным случаем и добиться компенсации причиненного вреда окружающей среде. По словам Соловьевой, необходимо провести работу по прекращению несанкционированного водозабора для полива теплиц из маловодных рек в целях предотвращения их обмеления и высыхания. Необходимо проанализировать все заключенные ранее договоры на предмет разрешенного объема водозабора, уделив особое внимание новым предпринимателям. Ирина Соловьева сообщила, что члены Экосовета в ближайшее время еще раз посетят Иловлинский район и посмотрят, как устраняются выявленные нарушения в тепличных хозяйствах.