Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Аналитика
 19.04.2018 20:08

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дорожных полицейских нацелили на маршрутки




Смотрите сегодня в программе: в Волго-Ахтубинскую пойму пошла вода - работа Волжской ГЭС в режиме весеннего попуска продлится до конца апреля. Пришел, услышал, поручил: губернатор Волгоградской области провел прием граждан по поручению президента РФ. Что это было?: пенсионерка чудесным образом «исцелилась» после кратковременного пребывания внутри здания пожарной каланчи. Управляющие организации бодаются, а мусор копится: жители дома на улице Богданова в Волгограде стали заложниками ситуации. Дорожных полицейских нацелили на маршрутки-нарушители: многодневный рейд проходит во всех районах Волгограда.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

Взяты под стражу декан и преподаватель Волгоградского института бизнесаВ Волгоградской области с активиста ОНФ взыскали более 3 миллионов рублей…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева курганаВверх кармашками-2017: У депутатов Госдумы от Волгоградской области с финансами стабильноОблкомтранс ошибся и со вторым подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде
 
Актуальные интервью и комментарии

"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"

Президент Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области по ситуации с паводком

«Концессии водоснабжения» в Волгограде готовы вернуть асфальт на место прокладки труб

Волгоградские дороги этой весной снова напомнили о себе новенькими живописными ямами на городских магистралях. Автомобилисты негодуют,...

Паводковая ситуация и социальная работа в Волгоградской области сегодня стали основными темами встречи президента РФ Владимира...

В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на  публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...

Экология 19.04.2018 21:47

В Волгоградской области владельцы теплиц наступают "на прошлогодние грабли" Собственники тепличных плантаций в Волгоградской области продолжают нарушать природоохранное законодательство и только единицы подходят к своему бизнесу ответственно. Как сообщает ИА "Высота 102", к такому выводу пришли члены Экологического совета при Волгоградской областной думе, посетившие Иловлинский район, где масса тепличных хозяйств ведут свою деятельность вблизи рек и других водоемов.  Весной прошлого года члены Экосовета выявили здесь массу нарушений природоохранного законодательства, затем обсудили проблемы на выездном заседании, дали рекомендации органам исполнительной власти с целью наведения порядка в сфере выращивания сельскохозяйственной продукции в теплицах. Напомним, что среди основных нарушений - несанкционированный забор...
Прочитана: 700 раз
Происшествия 19.04.2018 16:52

Ранее судимый 32-летний волгоградец признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, он сбывал зелье на территории города Волгограда путем закладок в тайники и был задержан сотрудниками транспортной полиции в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград-1.  Наркотические средства синтетического происхождения общей массой 1,42 грамма, расфасованные в несколько упаковок для последующего сбыта, были изъяты.      Суд с учетом позиции государственного обвинителя Волгоградской транспортной прокуратуры приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Прочитана: 2302 раз
Борьба с коррупцией 19.04.2018 16:45 (Обновлено: 19.04.2018 21:24)

Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходыСегодня Волгоградская областная дума опубликовала реестр сведений о доходах депутатов за 2017 год, сообщает ИА «Высота 102». Анатолий Бакулин - ловкий специалист по продвижению автобусов своего предприятия, член думских комитетов по бюджету и налогам, а также по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству задекларировал почти 7,5 миллиона рублей дохода, годом ранее эта сумма была на 2 миллиона меньше. В плане имущества генерального директора ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ» ничего не изменилось - пара земельных участков, дом, квартира и прицеп по-прежнему в списке.  Сергею Булгакову - в далеком прошлом главе администрации Старополтавского района, а ныне заместителю председателя Волгоградской областной...
Прочитана: 6419 раз
Общество 19.04.2018 16:42

От пяти до пятидесяти тысяч рублей получат полицейские, чье имущество повредил паводок. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в Новоаннинском, Фроловском, Кумылженском, Киквидзенском и Алекесеевском районах от паводка пострадали почти четыре десятка домов сотрудников полиции. Всего, по решению руководства ГУ МВД России по Волгоградской области, на оказание материальной помощи выделено 950 тысяч рублей. Напомним, что накануне глава региона Андрей Бочаров на рабочем совещании в обладминистрации обратился с просьбой к работодателям, чьи сотрудники пострадали от паводка, оказать людям посильную помощь. Бочаров выразил надежду, что руководство предприятий и организаций с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и поможет гражданам "в...
Прочитана: 3796 раз
Телеком 19.04.2018 16:40

«Ростелеком»: пополнили счет — получили подарок «Ростелеком» в Волгоградской области проводит акцию «Комплимент» для абонентов мобильной связи. При своевременном пополнении счета абонент получает в подарок дополнительные минуты разговора и пакет интернета. Принять участие в акции могут как новые, так и действующие абоненты мобильной связи от «Ростелекома», подавшие заявку до 31 июля 2018 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. «По акции ежемесячно абонент получает в подарок дополнительный пакет минут для звонков на номера других операторов домашнего региона и дополнительный пакет интернета, а также бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети. В течение первого года участия в акции размер пакета...
Прочитана: 762 раз
Общество 19.04.2018 15:05

В Волгограде выбрали кандидатов на звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда". Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующие предложения подготовлены комитетом по взаимодействию с гражданским обществом администрации Волгограда на основании предложений, поступивших от общественных организаций города, администраций районов и трудовых коллективов. Среди кандидатов – Владимир Семенович Гончаров, тренер-педагог дополнительного образования школы №125 Красноармейского района Волгограда. Владимир Семенович сегодня уже на пенсии, но продолжает заниматься любимым делом, он воспитал немало именитых спортсменов и чемпионов по шахматам, всего под его началом было завоевано более 600 медалей по этому виду спорта на соревнованиях в городе и области, а также за пределами региона. С ходатайством о...
Прочитана: 3190 раз
Расследования 19.04.2018 14:37 (Обновлено: 19.04.2018 14:38)

Двое братьев 16 и 24 лет, а также их 23-летний приятель, признаны Даниловским районным судом виновными в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений двум прохожим. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, еще один из соучастников признан виновным в причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Установлено, что двое братьев, которые приехали в гости к отцу в р.п. Даниловка, встретили своего приятеля, с которым начали распивать спиртные напитки. Рано утром 11 июня прошлого года молодые люди, проходя по улице Центральной, попросили у прохожих закурить, но получили отказ. Без видимых на то причин...
Прочитана: 1816 раз
Расследования 19.04.2018 14:13

В Волгограде обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек слушал показания свидетелей не поднимая глаз Трое свидетелей обвинения выступили сегодня на процессе по делу Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве и расчленении  Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Показания дали брат и сожитель Ольги Шапошниковой. А также курьер который доставил пиццу в квартиру, где произошло жестокое убийство. Так, брат погибшей девушки рассказал, что начал искать ее в день пропажи. Как через знакомую сестры узнал, что девушки пошли в караоке-клуб “Voice”. На записях камер наблюдения он увидел обеих подруг и Масленникова. Правда, его он сразу не узнал, хотя раньше они жили недалеко друг от друга. Молодой человек, несколько лет проживший с...
Прочитана: 4406 раз
Общество 19.04.2018 13:37

Аварийное здание с обрушившейся стеной в Волгограде будет оцеплено Территория аварийного здания по улице Жолудева, 20,  в Тракторозаводском районе Волгограда, в котором сегодня произошло обрушение перекрытий, будет оцеплена. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, в результате инцидента пострадавших нет, угроза окружающим отсутствует. На месте уже побывали  сотрудники муниципальных служб и представители администрации района.  Дом по ул. Жолудева, 20 был признан аварийным в 2012  году, его жители расселены, соответственно на данный момент в доме никто не проживает. Благодаря своевременным действиям муниципалитета часть собственников уже получила соответствующие выплаты, еще несколько семей заключили договоры мены.  Что...
Прочитана: 2027 раз
Телеком 19.04.2018 12:50

«МегаФон» возвращает деньги при оплате виртуальной картой Пользователи виртуальной банковской карты «МегаФона» могут получать дополнительную выгоду: в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года при оплате картой через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay клиенту возвращается кэшбэк в размере до 30%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Виртуальная карта МегаФона, привязанная к счёту мобильного телефона, — это, во-первых, очень удобно. Её можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат, — рассказывает  директор по финансовым услугам компании «МегаЛабс» Евгений Иевлев, — во-вторых, это ещё и очень выгодно. Годовое обслуживание карты...
Прочитана: 650 раз
Общество 19.04.2018 12:08

В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президента Среди посетителей здания волгоградской каланчи, где сегодня по поручению президента РФ губернатор Андрей Бочаров провел прием граждан, оказалась загадочная пенсионерка. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем ее непростого прихода и фееричного ухода из помещения приемной главного федерального инспектора по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.  Сначала женщина, спотыкаясь, в полусогнутом состоянии, в сопровождении двух молодых людей с трудом добралась до двери приемной, но через какое-то время пожилая дама оттуда выскочила преображенной. Все это происходило на глазах опешившего главы администрации Волгограда и еще нескольких человек. Громко высказав...
Прочитана: 6197 раз
Расследования 19.04.2018 11:45

К 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорен 34-летний житель Волжского Андрей Журавлев за мошенничество при оформлении сделок по продаже элитных квартир-"невидимок". Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Журавлев признан виновным в совершении 14 эпизодов мошенничества. В суде установлено, что в период с октября 2014 года по февраль 2016 года он размещал в сети Интернет объявления о продаже квартир. На самом деле никакое имущество он не продавал, а размещал фотографии респектабельных апартаментов, якобы продававшихся срочно по заниженной стоимости. Потенциальным покупателям он предлагал перевести на карту предоплату в счет планируемой сделки. Получив...
Прочитана: 1706 раз
Расследования 19.04.2018 11:13

За браконьерство в составе организованной преступной группы сегодня осуждены трое жителей Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, они признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов в приплотинной зоне Волжской ГЭС. Следствием и судом установлено, что в мае 2017 года житель Волгограда решил организовать незаконную добычу рыбы вблизи ГЭС, привлек к противоправной деятельности своих знакомых. На острове Зеленом они подобрали места хранения рыбы и переборки сетей, закупили орудия лова. Преступная деятельность группы продолжалась до декабря 2017 года, когда была пресечена работниками уголовного розыска УМВД России по г. Волжскому. У задержанных было изъято 8...
Прочитана: 2086 раз
Общество 19.04.2018 11:03

Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на страницу Вергун в социальной сети, автор видеообращения напомнила, что ее предприятие готовится к участию в конкурсе на определение оператора в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области. «В сфере обращения с отходами идет глобальное реформирование. Мы должны в рамках реформы сделать так, чтобы все отходы вывозились только на законные объекты. Весь черный рынок должен уйти. Это не нравится тому черному рынку, который сегодня в огромном количестве существует и зарабатывает на том, что загрязняет нашу окружающую среду», - заявила Полина...
Прочитана: 11032 раз
Общество 19.04.2018 10:39

Властям Волгограда не хватает гармонии на улицах города Любая переделка фасадов зданий в Волгограде должна проходить муниципальный фильтр. Как сообщает ИА "Высота 102", такой вывод можно сделать из документа, разработанного в стенах департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.  В городскую думу уже внесен проект решения об утверждении «Порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта». Таким образом, в случае принятия думцами документа, владельцы или пользователи зданий, помещений, а также жилых квартир, при строительстве или реконструкции фасадов должны предварительно заручаться одобрением муниципалитета. Согласованию подлежит обновление,...
Прочитана: 1692 раз


19 апреля 21:47
В Волгоградской области владельцы теплиц наступают "на прошлогодние грабли"Смотреть фотографии
19 апреля 20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дорожных полицейских нацелили на маршрутки Комментарии12Cмотреть видео
19 апреля 16:52
Десять лет колонии строгого режима получил житель Волгограда за сбыт наркотиков Комментарии4
19 апреля 16:45
Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходы Комментарии38Смотреть фотографии
19 апреля 16:42
В Волгоградской области от паводка пострадали почти 40 домов полицейских Комментарии7
19 апреля 16:40
«Ростелеком»: пополнили счет — получили подарокСмотреть фотографии
19 апреля 15:05
В Волгограде тренера, спортсмена и экс-чиновника назвали кандидатами на звание почетного гражданина Комментарии8
19 апреля 14:37
Трое жителей Волгоградской области осуждены за избиение селян за отказ дать закурить Комментарии3
19 апреля 14:13
В Волгограде обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек слушал показания свидетелей не поднимая глаз Комментарии10Смотреть фотографии
19 апреля 13:37
Аварийное здание с обрушившейся стеной в Волгограде будет оцеплено Комментарии4Смотреть фотографии
19 апреля 12:50
«МегаФон» возвращает деньги при оплате виртуальной картойСмотреть фотографии
19 апреля 12:08
В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президента Комментарии22Смотреть фотографии
19 апреля 11:45
В Волгоградской области лжериэлтор получил срок за продажу несуществующих VIP-квартир Комментарии1
19 апреля 11:13
Трое жителей Волгограда осуждены за браконьерство вблизи плотины Волжской ГЭС Комментарии7
19 апреля 11:03
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи Комментарии2Cмотреть видео
19 апреля 10:39
Властям Волгограда не хватает гармонии на улицах города Комментарии15Смотреть фотографии
19 апреля 10:37
Волгоградский губернатор пришел на разговор с жителями Комментарии53Смотреть фотографии
19 апреля 09:37
В Волгограде маршрутка сбила 6-летнюю девочку Комментарии7
19 апреля 08:47
На улице Елецкой в Волгограде после реконструкции тепловой сети занялись благоустройством Комментарии5Смотреть фотографии
19 апреля 08:00
Гендиректор ООО «Телетрейд групп» Сергей Шамраев: лицензированный дилер гарантирует правовую защиту клиентаСмотреть фотографииCмотреть видео
19 апреля 07:33
Взрыв в гаражном кооперативе Камышина произошел из-за утечки газа
19 апреля 05:16
Волгоградская область снизила госдолг Комментарии17
18 апреля 20:51
Субботники в Волгограде не очистили город от мусорных свалок в жилых кварталахCмотреть видео
18 апреля 20:30
Стадо коров пытались ввезти в Волгоградскую область по поддельному ветсертификату Комментарии2
18 апреля 20:02
«Высота 102 ТВ»: В преддверии первого тестового матча «Волгоград Арена» в кольце строительных работ Комментарии11Cмотреть видео
18 апреля 18:40
Астрахань встретила прибывший из Волгограда ретро-поезд «Воинский эшелон»Смотреть фотографии
18 апреля 18:39
Три человека пострадали от взрыва газа в Камышине Волгоградской области
18 апреля 17:53
В Волгограде приступают к реставрации пожарной каланчи под здание музея Комментарии8Смотреть фотографии
18 апреля 17:52
В Волгограде арестованы трое подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины Комментарии4
18 апреля 17:41
В ГУ МВД по Волгоградской области отреагировали на закрытие маршрута №164 до Краснослободска Комментарии9
Аналитика
19 апреля 20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дорожных полицейских нацелили на маршрутки Комментарии12Cмотреть видео
18 апреля 20:02
«Высота 102 ТВ»: В преддверии первого тестового матча «Волгоград Арена» в кольце строительных работ Комментарии11Cмотреть видео
17 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде крупные ЖК-новостройки по много лет существуют отдельно от дорог Комментарии1Cмотреть видео
16 апреля 20:01
«Высота 102 ТВ»: Претенденты на «мусорный престол» Волгоградской области готовы поделиться работой Комментарии2Cмотреть видео
16 апреля 10:30
Волгоградская область сохраняет статус «миллиардера» Комментарии30
15 апреля 18:48
"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог" Комментарии20Cмотреть видео
13 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области объявлена всеобщая мобилизация на борьбу с мусором Комментарии18Cмотреть видео
12 апреля 20:24
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде будут топить и считать по счетчикам дольше обычного Комментарии11Cмотреть видео
11 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде лунный пейзаж ЦПКиО обещают оперативно преобразить к 9 маяCмотреть видео
10 апреля 20:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогу Комментарии1Cмотреть видео
10 апреля 17:34
В Волгоградской области инфляция сходит на нет Комментарии24
9 апреля 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде грянул первый уголовный скандал с тратами народных денег из фонда капремонта Комментарии4Cмотреть видео
8 апреля 18:43
"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный круг Комментарии11Cмотреть видео
6 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: Виталий Мутко пообещал поддержать «Волгоград Арену» после ЧМ-2018 Комментарии19Cмотреть видео
5 апреля 20:14
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области от паводка спасают людей и животных Комментарии3Cмотреть видео
4 апреля 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жильцам девятиэтажки не дают пользоваться новыми лифтами Комментарии4Cмотреть видео
3 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: Большая вода поглощает новые районы в Волгоградской области Комментарии9Cмотреть видео
2 апреля 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области долгожданное тепло добавило работы спасателям Комментарии9Cмотреть видео
1 апреля 18:26
Программа "Взгляд с Высоты": После трагедии в Кемерово волгоградцам предлагают избавиться от синдрома «зимней вишни» Комментарии38Cмотреть видео
1 апреля 16:14
В Волгоградской области в начале года снизилась смертность
30 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: Жители девятиэтажки в Волгограде боятся пожара из-за потопаCмотреть видео
30 марта 12:21
Зарплата бюджетников Волгоградской области «рванула» вверх Комментарии89
29 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: Волгоградские торговые центры проверяют на огнестойкость Комментарии5Cмотреть видео
28 марта 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде после трагедии в Кемерово приступают к проверке торговых центров Комментарии10Cмотреть видео
27 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «Единая Россия» объявила смотр талантов для участия в выборах Комментарии6Cмотреть видео
27 марта 13:34
Волгоградская область отличилась финансовой грамотностью Комментарии1Смотреть фотографии
26 марта 20:00
«Высота 102 ТВ»: Жители Волгоградской области скорбят по погибшим в пожаре в Кемерово Комментарии2Cмотреть видео
26 марта 17:00
В Волгограде накануне выборов над партией власти веяли «враждебные вихри» Комментарии48Смотреть фотографии
26 марта 14:07
Эксперты назвали Волгоград аутсайдером по объему ввода жилья на 1 человека Комментарии10Смотреть фотографии
25 марта 18:31
Программа "Взгляд с Высоты": Время пришло - итоги референдума в Волгоградской области не примирили два противоположных лагеря Комментарии31Cмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

ЗДОРОВЬЕ

 

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

   

 
День 19 Апреля, Чт
Волгоград
температура 14..16 С, давление 739..741 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 7 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
19 Апреля, Чт
1 $ 61.5539 руб.
1 € 76.0868 руб.
1 GBP 87.8559 руб.
1 CHF 63.5362 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
 
   

 

 

Обсуждают в форуме

Памятные места в Волгограде заросли мусоромКомментарии79
Волгоградский губернатор пришел на разговор с жителямиКомментарии53
Волгоградские депутаты заседают в ЯлтеКомментарии51
Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходыКомментарии38
В Волгограде начали подготовку к купальному сезонуКомментарии38
В Волгограде объявлен общегородской субботникКомментарии36
Прокуроры обещают наказать виновных в захоронении отходов в лесопарковой зоне ВолгоградаКомментарии34
В Волгограде отопительный сезон из-за понижения температуры продленКомментарии31
Волгоградская область сохраняет статус «миллиардера»Комментарии30
Волгоградская область с понедельника начинает жить в чистотеКомментарии29
Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляковКомментарии27
Волгоградский институт бизнеса после коррупционного скандала меняет вывескуКомментарии26
Перед первым тестовым матчем у «Волгоград Арены» запретят парковку машинКомментарии26
Прокуратура: В Волгограде чиновники «закрыли глаза» на захоронение отходов в лесопарковой зонеКомментарии23
Жители Краснослободска Волгоградской области испытали шок от утреннего транспортного коллапсаКомментарии23

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде крупные ЖК-новостройки по много лет существуют отдельно от дорогКомментарии1
Просмотров: 23309
«Высота 102 ТВ»: В преддверии первого тестового матча «Волгоград Арена» в кольце строительных работКомментарии11
Просмотров: 21966
«Высота 102 ТВ»: Претенденты на «мусорный престол» Волгоградской области готовы поделиться работойКомментарии2
Просмотров: 21736
Субботники в Волгограде не очистили город от мусорных свалок в жилых кварталах
Просмотров: 12453
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьиКомментарии2
Просмотров: 9703
На глазах волгоградцев под землю стремительно уходят коммунальные люкиКомментарии3
Просмотров: 8471
Волгоградский институт бизнеса после коррупционного скандала меняет вывескуКомментарии26
Просмотров: 6171
Держи карман шире-2017: депутаты Волгоградской областной думы обнародовали свои нескромные доходыКомментарии38
Просмотров: 5969
В Волгограде пропавшего учителя-пенсионера нашли в психушкеКомментарии13
Просмотров: 5676
Женщина и двое детей отравились угарным газом в Волгоградской областиКомментарии1
Просмотров: 5197

Рекомендуемые к прочтению новости

Чиновники Волгограда проигнорировали требование жителей не закапывать мусор в лесопарковой зоне
Рекомендации: +46 / 5-
Вверх кармашками-2017: У депутатов Госдумы от Волгоградской области с финансами стабильно
Рекомендации: +36 / 14-
Облкомтранс ошибся и со вторым подрядчиком строительства шоссе Авиаторов в Волгограде
Рекомендации: +26 / 8-
"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"Комментарии20
Рекомендации: +25 / 11-
В Волгограде мешки с мусором после субботника закапывают в лесопарковой зоне
Рекомендации: +22 / 2-
Жители Светлоярского района Волгоградской области оспаривают выдачу лицензии на ликвидацию Кировской свалки
Рекомендации: +20 / 6-
“Ротор-Волгоград” в Краснодаре проиграл “Кубани” - 2:1
Рекомендации: +19 / 3-
Сенаторы от Волгоградской области за год стали богаче
Рекомендации: +18 / 8-
ГУ МВД по Волгоградской области: Дело есть, запроса – нет
Рекомендации: +18 / 2-
В “несчастливую” пятницу в Волгоградской области поймали более двадцати пьяных водителей
Рекомендации: +17 / 5-