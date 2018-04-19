В Волгоградской области от паводка пострадали почти 40 домов полицейских

От пяти до пятидесяти тысяч рублей получат полицейские, чье имущество повредил паводок. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в Новоаннинском, Фроловском, Кумылженском, Киквидзенском и Алекесеевском районах от паводка пострадали почти четыре десятка домов сотрудников полиции. Всего, по решению руководства ГУ МВД России по Волгоградской области, на оказание материальной помощи выделено 950 тысяч рублей.

Напомним, что накануне глава региона Андрей Бочаров на рабочем совещании в обладминистрации обратился с просьбой к работодателям, чьи сотрудники пострадали от паводка, оказать людям посильную помощь. Бочаров выразил надежду, что руководство предприятий и организаций с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и поможет гражданам "в рамках своих возможностей и полномочий". Руководители государственных структур, по словам губернатора, также могут подключиться и выписать пострадавшим сотрудникам премии или другие виды материальной помощи.



