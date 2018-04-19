«Ростелеком»: пополнили счет — получили подарок









«Ростелеком» в Волгоградской области проводит акцию «Комплимент» для абонентов мобильной связи. При своевременном пополнении счета абонент получает в подарок дополнительные минуты разговора и пакет интернета. Принять участие в акции могут как новые, так и действующие абоненты мобильной связи от «Ростелекома», подавшие заявку до 31 июля 2018 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«По акции ежемесячно абонент получает в подарок дополнительный пакет минут для звонков на номера других операторов домашнего региона и дополнительный пакет интернета, а также бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети. В течение первого года участия в акции размер пакета интернета увеличивается каждые три месяца, а начиная со второго года участия в акции абоненту предоставляется фиксированный пакет 10 Гб, а также скидки на домашний телефон, интернет и приятные бонусы. Кроме того, оператор обеспечивает бесплатную доставку SIM-карт, переход от услуг другого оператора с сохранением номера и круглосуточную техническую поддержку», — поясняет заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Анна Роднова.

Узнать более подробную информацию об акции «Комплимент», приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте компании , или позвонив по бесплатному телефону 8 (800) 1000-800.



