|Телеком
|19.04.2018 16:40 Реклама
«Ростелеком»: пополнили счет — получили подарок
«Ростелеком» в Волгоградской области проводит акцию «Комплимент» для абонентов мобильной связи. При своевременном пополнении счета абонент получает в подарок дополнительные минуты разговора и пакет интернета. Принять участие в акции могут как новые, так и действующие абоненты мобильной связи от «Ростелекома», подавшие заявку до 31 июля 2018 года, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
«По акции ежемесячно абонент получает в подарок дополнительный пакет минут для звонков на номера других операторов домашнего региона и дополнительный пакет интернета, а также бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети. В течение первого года участия в акции размер пакета интернета увеличивается каждые три месяца, а начиная со второго года участия в акции абоненту предоставляется фиксированный пакет 10 Гб, а также скидки на домашний телефон, интернет и приятные бонусы. Кроме того, оператор обеспечивает бесплатную доставку SIM-карт, переход от услуг другого оператора с сохранением номера и круглосуточную техническую поддержку», — поясняет заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Анна Роднова.
Узнать более подробную информацию об акции «Комплимент», приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте компании, или позвонив по бесплатному телефону 8 (800) 1000-800.
"Взгляд с Высоты": Волгоград не оставляет печальная слава "города без дорог"
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В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Аналитика
|19.04.2018 20:08
Смотрите сегодня в программе: в Волго-Ахтубинскую пойму пошла вода - работа Волжской ГЭС в режиме весеннего попуска продлится до конца апреля. Пришел, услышал, поручил: губернатор Волгоградской области провел прием граждан по поручению президента РФ. Что это было?: пенсионерка чудесным образом «исцелилась» после кратковременного пребывания внутри здания пожарной каланчи. Управляющие организации бодаются, а мусор копится: жители дома на улице Богданова в Волгограде стали заложниками ситуации. Дорожных полицейских нацелили на маршрутки-нарушители: многодневный рейд проходит во всех районах Волгограда. ...
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|Происшествия
|19.04.2018 16:52
Ранее судимый 32-летний волгоградец признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, он сбывал зелье на территории города Волгограда путем закладок в тайники и был задержан сотрудниками транспортной полиции в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград-1. Наркотические средства синтетического происхождения общей массой 1,42 грамма, расфасованные в несколько упаковок для последующего сбыта, были изъяты. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Волгоградской транспортной прокуратуры приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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|Борьба с коррупцией
|19.04.2018 16:45 (Обновлено: 19.04.2018 19:29)
Сегодня Волгоградская областная дума опубликовала реестр сведений о доходах депутатов за 2017 год, сообщает ИА «Высота 102». Анатолий Бакулин - ловкий специалист по продвижению автобусов своего предприятия, член думских комитетов по бюджету и налогам, а также по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству задекларировал почти 7,5 миллиона рублей дохода, годом ранее эта сумма была на 2 миллиона меньше. В плане имущества генерального директора ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ» ничего не изменилось - пара земельных участков, дом, квартира и прицеп по-прежнему в списке. Сергею Булгакову - в далеком прошлом главе администрации Старополтавского района, а ныне заместителю председателя Волгоградской областной...
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|Общество
|19.04.2018 16:42
От пяти до пятидесяти тысяч рублей получат полицейские, чье имущество повредил паводок. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, в Новоаннинском, Фроловском, Кумылженском, Киквидзенском и Алекесеевском районах от паводка пострадали почти четыре десятка домов сотрудников полиции. Всего, по решению руководства ГУ МВД России по Волгоградской области, на оказание материальной помощи выделено 950 тысяч рублей. Напомним, что накануне глава региона Андрей Бочаров на рабочем совещании в обладминистрации обратился с просьбой к работодателям, чьи сотрудники пострадали от паводка, оказать людям посильную помощь. Бочаров выразил надежду, что руководство предприятий и организаций с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и поможет гражданам "в...
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|Общество
|19.04.2018 15:05
В Волгограде выбрали кандидатов на звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда". Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующие предложения подготовлены комитетом по взаимодействию с гражданским обществом администрации Волгограда на основании предложений, поступивших от общественных организаций города, администраций районов и трудовых коллективов. Среди кандидатов – Владимир Семенович Гончаров, тренер-педагог дополнительного образования школы №125 Красноармейского района Волгограда. Владимир Семенович сегодня уже на пенсии, но продолжает заниматься любимым делом, он воспитал немало именитых спортсменов и чемпионов по шахматам, всего под его началом было завоевано более 600 медалей по этому виду спорта на соревнованиях в городе и области, а также за пределами региона. С ходатайством о...
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|Расследования
|19.04.2018 14:37 (Обновлено: 19.04.2018 14:38)
Двое братьев 16 и 24 лет, а также их 23-летний приятель, признаны Даниловским районным судом виновными в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений двум прохожим. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, еще один из соучастников признан виновным в причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Установлено, что двое братьев, которые приехали в гости к отцу в р.п. Даниловка, встретили своего приятеля, с которым начали распивать спиртные напитки. Рано утром 11 июня прошлого года молодые люди, проходя по улице Центральной, попросили у прохожих закурить, но получили отказ. Без видимых на то причин...
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|Расследования
|19.04.2018 14:13
В Волгограде обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек слушал показания свидетелей не поднимая глаз
Трое свидетелей обвинения выступили сегодня на процессе по делу Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве и расчленении Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Показания дали брат и сожитель Ольги Шапошниковой. А также курьер который доставил пиццу в квартиру, где произошло жестокое убийство. Так, брат погибшей девушки рассказал, что начал искать ее в день пропажи. Как через знакомую сестры узнал, что девушки пошли в караоке-клуб “Voice”. На записях камер наблюдения он увидел обеих подруг и Масленникова. Правда, его он сразу не узнал, хотя раньше они жили недалеко друг от друга. Молодой человек, несколько лет проживший с...
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|Общество
|19.04.2018 13:37
Территория аварийного здания по улице Жолудева, 20, в Тракторозаводском районе Волгограда, в котором сегодня произошло обрушение перекрытий, будет оцеплена. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, в результате инцидента пострадавших нет, угроза окружающим отсутствует. На месте уже побывали сотрудники муниципальных служб и представители администрации района. Дом по ул. Жолудева, 20 был признан аварийным в 2012 году, его жители расселены, соответственно на данный момент в доме никто не проживает. Благодаря своевременным действиям муниципалитета часть собственников уже получила соответствующие выплаты, еще несколько семей заключили договоры мены. Что...
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|Телеком
|19.04.2018 12:50
Пользователи виртуальной банковской карты «МегаФона» могут получать дополнительную выгоду: в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года при оплате картой через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay клиенту возвращается кэшбэк в размере до 30%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Виртуальная карта МегаФона, привязанная к счёту мобильного телефона, — это, во-первых, очень удобно. Её можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат, — рассказывает директор по финансовым услугам компании «МегаЛабс» Евгений Иевлев, — во-вторых, это ещё и очень выгодно. Годовое обслуживание карты...
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|Общество
|19.04.2018 12:08
Среди посетителей здания волгоградской каланчи, где сегодня по поручению президента РФ губернатор Андрей Бочаров провел прием граждан, оказалась загадочная пенсионерка. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем ее непростого прихода и фееричного ухода из помещения приемной главного федерального инспектора по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО. Сначала женщина, спотыкаясь, в полусогнутом состоянии, в сопровождении двух молодых людей с трудом добралась до двери приемной, но через какое-то время пожилая дама оттуда выскочила преображенной. Все это происходило на глазах опешившего главы администрации Волгограда и еще нескольких человек. Громко высказав...
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|Расследования
|19.04.2018 11:45
К 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорен 34-летний житель Волжского Андрей Журавлев за мошенничество при оформлении сделок по продаже элитных квартир-"невидимок". Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Журавлев признан виновным в совершении 14 эпизодов мошенничества. В суде установлено, что в период с октября 2014 года по февраль 2016 года он размещал в сети Интернет объявления о продаже квартир. На самом деле никакое имущество он не продавал, а размещал фотографии респектабельных апартаментов, якобы продававшихся срочно по заниженной стоимости. Потенциальным покупателям он предлагал перевести на карту предоплату в счет планируемой сделки. Получив...
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|Расследования
|19.04.2018 11:13
За браконьерство в составе организованной преступной группы сегодня осуждены трое жителей Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, они признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов в приплотинной зоне Волжской ГЭС. Следствием и судом установлено, что в мае 2017 года житель Волгограда решил организовать незаконную добычу рыбы вблизи ГЭС, привлек к противоправной деятельности своих знакомых. На острове Зеленом они подобрали места хранения рыбы и переборки сетей, закупили орудия лова. Преступная деятельность группы продолжалась до декабря 2017 года, когда была пресечена работниками уголовного розыска УМВД России по г. Волжскому. У задержанных было изъято 8...
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|Общество
|19.04.2018 11:03
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на страницу Вергун в социальной сети, автор видеообращения напомнила, что ее предприятие готовится к участию в конкурсе на определение оператора в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области. «В сфере обращения с отходами идет глобальное реформирование. Мы должны в рамках реформы сделать так, чтобы все отходы вывозились только на законные объекты. Весь черный рынок должен уйти. Это не нравится тому черному рынку, который сегодня в огромном количестве существует и зарабатывает на том, что загрязняет нашу окружающую среду», - заявила Полина...
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|Общество
|19.04.2018 10:39
Любая переделка фасадов зданий в Волгограде должна проходить муниципальный фильтр. Как сообщает ИА "Высота 102", такой вывод можно сделать из документа, разработанного в стенах департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. В городскую думу уже внесен проект решения об утверждении «Порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта». Таким образом, в случае принятия думцами документа, владельцы или пользователи зданий, помещений, а также жилых квартир, при строительстве или реконструкции фасадов должны предварительно заручаться одобрением муниципалитета. Согласованию подлежит обновление,...
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|Общество
|19.04.2018 10:37
Сегодня губернатор Андрей Бочаров по поручению президента РФ проводит прием граждан в приемной главного федерального инспектора по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, сообщает ИА "Высота 102". Людей волнуют разные вопросы: сроки открытия детского сада в микрорайоне "Родниковая долина", благоустройство дворов и ремонт внутриквартальных проездов, установка новых лифтов, газификация хуторов, ремонт спортзала в сельской школе и пр. Вместе с главой региона прием ведут глава администрации Волгограда...
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