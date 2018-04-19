Трое жителей Волгоградской области осуждены за избиение селян за отказ дать закурить

Двое братьев 16 и 24 лет, а также их 23-летний приятель, признаны Даниловским районным судом виновными в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений двум прохожим. Как сообщила сегодня ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, еще один из соучастников признан виновным в причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Установлено, что двое братьев, которые приехали в гости к отцу в р.п. Даниловка, встретили своего приятеля, с которым начали распивать спиртные напитки. Рано утром 11 июня прошлого года молодые люди, проходя по улице Центральной, попросили у прохожих закурить, но получили отказ. Без видимых на то причин они напали на двух 42-летних мужчин и начали их избивать. У одного из потерпевших медики констатировали перелом ребер с повреждением легкого, второй потерпевший получил сотрясение головного мозга и перелом носа.

Расследование уголовного дела проводилось Котовским МРСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях братья признали полностью, а их приятель – частично.

Суд приговорил совершеннолетних хулиганов к 5 годам 1 месяцу и к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Подросток осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.