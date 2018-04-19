В Волгоградской области почти 90% проверенных на пожарную безопасность объектов опасны

На сегодняшний день в Волгоградской области проверена работа систем пожарной безопасности на 192 объектах, в 186 из них выявлены нарушения. Среди основных – состояние путей эвакуации, неработоспособная система пожарной защиты. Об этом заявил заместитель начальника главного управления МЧС России по Волгоградской области Эльдар Киреев на совещании в общественной палате региона. В первую очередь, как сообщили ИА «Высота 102» в палате, проверялись детские досуговые организации совместно с органами прокуратуры в торгово-развлекательных центрах, крупных кинотеатрах и других объектах с массовым пребыванием людей. Представитель МЧС при этом отметил, что, согласно действующему законодательству, за состояние и работоспособность системы противопожарной защиты отвечает собственник объекта. Он же несет полную ответственность за их состояние.

«Прокурорами выявлено свыше двух тысяч нарушений, внесено более 300 представлений и возбуждено более 300 административных производств», - отметил на совещании начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Волгоградской области Дмитрий Васютенко.

Председатель профильной комиссии общественной палаты Андрей Куприков назвал патовой ситуацию, когда такое ведомство, как МЧС, может только в редких и даже исключительных случаях проверять предпринимателей.

«Все зарегламентировано так, что зайти на объекты массового пребывания людей с проверкой сотрудникам МЧС нереально. Они могут проводить проверки на объектах лишь при обращении граждан, по поручению президента и правительства РФ, а также прокуратуры. В результате мы получили трагедию в Кемерове, а у нас в регионе уже сегодня выявлено множество нарушений на подавляющем большинстве проверяемых объектов».

По его словам, региональная общественная палата готова поддержать внесения изменений в законодательство Российской Федерации, чтобы вернуть МЧС инструменты по контролю и надзору. «Надо предотвращать чрезвычайную ситуацию, а не бегать потом с рукавами и тушить пожар», - подчеркнул Куприков.



