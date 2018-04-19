В Волгограде обвиняемый в жестоком убийстве двух девушек слушал показания свидетелей не поднимая глаз





Трое свидетелей обвинения выступили сегодня на процессе по делу Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве и расчленении Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Показания дали брат и сожитель Ольги Шапошниковой. А также курьер который доставил пиццу в квартиру, где произошло жестокое убийство. Так, брат погибшей девушки рассказал, что начал искать ее в день пропажи. Как через знакомую сестры узнал, что девушки пошли в караоке-клуб “Voice”. На записях камер наблюдения он увидел обеих подруг и Масленникова. Правда, его он сразу не узнал, хотя раньше они жили недалеко друг от друга. Молодой человек, несколько лет проживший с Ольгой, рассказал как созванивался с возлюбленной около полуночи -всего за несколько часов до гибели девушки. А курьер рассказал о том, что рано утром привез пиццу, заказанную одной из жертв. Дверь ему открыл Александр Масленников, он же и оплатил заказ.

Отметим, когда обвиняемого привели в зал суда, он недолго поговорил со своим адвокатом, затем сел на скамью и практически неотрывно смотрел в пол. Вставал он лишь только тогда, когда этого требовал судья. Вопросов к свидетелям у него не нашлось.

Напомним, две девушки пропали 13 октября прошлого года в Волжском. Выяснилось, что вместе с 31-летним ранее судимым местным жителем Александром Масленниковым они были в караоке-клубе. С ним же и уехали. Вскоре злоумышленника задержали в Московской области. Известно, что за несколько месяцев до случившегося он вышел из тюрьмы, где отсидел 11 лет за изнасилование и разбой.







