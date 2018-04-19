Аварийное здание с обрушившейся стеной в Волгограде будет оцеплено

Территория аварийного здания по улице Жолудева, 20, в Тракторозаводском районе Волгограда, в котором сегодня произошло обрушение перекрытий, будет оцеплена. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, в результате инцидента пострадавших нет, угроза окружающим отсутствует. На месте уже побывали сотрудники муниципальных служб и представители администрации района.

Дом по ул. Жолудева, 20 был признан аварийным в 2012 году, его жители расселены, соответственно на данный момент в доме никто не проживает. Благодаря своевременным действиям муниципалитета часть собственников уже получила соответствующие выплаты, еще несколько семей заключили договоры мены. Что касается семей, проживавших в указанном доме на условиях соцнайма, то все они переселены в новые жилые помещения. Оставшиеся семьи проживают в помещениях маневренного фонда, пока ведется подбор жилья.

Напомним, за минувшие пять лет в регионе расселено более 5 тысяч человек, проживавших в 193 многоквартирных домах общей площадью около 80 тыс.кв. метров. Для переселенцев возведено 32 многоквартирных дома и приобретено 762 жилых помещения в новостройках. Общий объем финансирования на эти цели составил 2,6 млрд. рублей, из них 1,3 млрд. рублей (54 %) - средства Фонда ЖКХ.

Кроме того, муниципалитет ведет работу по ремонту жилых помещений муниципального фонда для расселения горожан. Только в прошлом году на эти цели выделено свыше трех миллионов рублей. Также администрацией Волгограда ведется работа по развитию застроенных территорий, предполагающая строительство инвестором-застройщиком жилья, в том числе вместо аварийного жилищного фонда, с условием его сноса и расселения. В рамках заключенных с инвесторами договоров о развитии застроенной территории планируется расселить три многоквартирных жилых дома, расположенных в Центральном и Советском районах Волгограда.