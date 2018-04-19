В Волгограде выбрали кандидатов на звание "Почетный гражданин города-героя Волгограда". Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующие предложения подготовлены комитетом по взаимодействию с гражданским обществом администрации Волгограда на основании предложений, поступивших от общественных организаций города, администраций районов и трудовых коллективов. Среди кандидатов – Владимир Семенович Гончаров, тренер-педагог дополнительного образования школы №125 Красноармейского района Волгограда. Владимир Семенович сегодня уже на пенсии, но продолжает заниматься любимым делом, он воспитал немало именитых спортсменов и чемпионов по шахматам, всего под его началом было завоевано более 600 медалей по этому виду спорта на соревнованиях в городе и области, а также за пределами региона. С ходатайством о присвоении тренеру звания "Почетный гражданин города-героя" выступила региональная организация "Федерация шахмат", администрация Красноармейского района. Также на звание претендует Максим Опалев. Знаменитый волгоградский спортсмен является призером трех олимпийских игр, в настоящее время возглавляет Центр спортивной подготовки по гребным видам спорта. За Максима Опалева хлопочут совет почетных граждан города-героя, администрация Центрального района, комитет молодежной политики региона и города. Еще один претендент на звание "Почетного гражданина города-героя" – бывший заместитель главы администрации Волгоградской области Михаил Миронович Харитонов. Сейчас Михаил Миронович возглавляет общественную палату Волгограда. Видеть бывшего чиновника администрации области в роли почетного гражданина хотят в администрации Краснооктябрьского района. Также соответствующие ходатайства поступили от коллектива основной школы-интерната Краснооктябрьского района, а также от трудовых коллективов ЗАО "Факел", "Сады Придонья" и отеля "Южный".

Напомним, утвердить или отклонить кандидатуры на Почетного гражданина города-героя доверено депутатам гордумы.



