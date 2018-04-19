В Волгограде пенсионерка "исцелилась" после посещения приемной президента









Среди посетителей здания волгоградской каланчи, где сегодня по поручению президента РФ губернатор Андрей Бочаров провел прием граждан, оказалась загадочная пенсионерка. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем ее непростого прихода и фееричного ухода из помещения приемной главного федерального инспектора по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.













Сначала женщина, спотыкаясь, в полусогнутом состоянии, в сопровождении двух молодых людей с трудом добралась до двери приемной, но через какое-то время пожилая дама оттуда выскочила преображенной. Все это происходило на глазах опешившего главы администрации Волгограда и еще нескольких человек. Громко высказав свое возмущение затянувшимся ожиданием приема, с чудом распрямившейся спиной, она бодрым шагом гордо покинула территорию каланчи, по пути оттолкнув сотрудницу.













Кстати, почти сразу после стремительного ухода возмущенной дамы, прием граждан начался и прошел вполне успешно. Обратившимся за помощью гражданам губернатор пообещал решить вопросы, касающиеся открытия детского сада, ремонта внутриквартального проезда, содействия в ремонте школьного спортзала и пр.



