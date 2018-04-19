К 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорен 34-летний житель Волжского Андрей Журавлев за мошенничество при оформлении сделок по продаже элитных квартир-"невидимок". Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Журавлев признан виновным в совершении 14 эпизодов мошенничества. В суде установлено, что в период с октября 2014 года по февраль 2016 года он размещал в сети Интернет объявления о продаже квартир. На самом деле никакое имущество он не продавал, а размещал фотографии респектабельных апартаментов, якобы продававшихся срочно по заниженной стоимости. Потенциальным покупателям он предлагал перевести на карту предоплату в счет планируемой сделки. Получив деньги, молодой человек переставал выходить на связь с клиентами. Таким способом Журавлеву удалось обмануть 17 человек на общую сумму свыше 600 тысяч рублей. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волжскому. Вину в мошенничестве Журавлев признал полностью, частично возместив ущерб.







