«МегаФон» возвращает деньги при оплате виртуальной картой





Пользователи виртуальной банковской карты «МегаФона» могут получать дополнительную выгоду: в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года при оплате картой через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay клиенту возвращается кэшбэк в размере до 30%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Виртуальная карта МегаФона, привязанная к счёту мобильного телефона, — это, во-первых, очень удобно. Её можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат, — рассказывает директор по финансовым услугам компании «МегаЛабс» Евгений Иевлев, — во-вторых, это ещё и очень выгодно. Годовое обслуживание карты предоставляется бесплатно, а совершая покупки через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, можно получить кэшбэк в размере до 30%».

Благодаря партнёрству Mastercard и «МегаФона» абоненты оператора получили возможность привязать счёт своего мобильного телефона к виртуальной карте и оплачивать своим смартфоном или совершать покупки онлайн. Абоненты могут это сделать через приложение МегаФон.Банк и сразу приступить к использованию, а его телефон в этом случае станет цифровым платёжным средством. Виртуальную карту можно привязать к платёжным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay — это позволит оплачивать покупки в оффлайне.

Ранее «МегаФон» представлял своим абонентам возможность совершать оплаты при помощи счёта мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016-го года была представлена банковская карта платёжной системы Mastercard: счёт карты равен счёту мобильного телефона. Получить физически такую карту можно в любом салоне МегаФона. Эмиссию карт осуществляет ООО «банк Раунд» на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта.

На конец 2017-го года число выданных пластиковых карт «МегаФона» составляет более 1,2 млн. Основные расходы по картам «МегаФона»: на связь (33%) и покупки в супермаркетах (25%). Размер одной транзакции на покупку / оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты «МегаФона» больше мужчин — 60% (женщин — 40%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты — 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе — 90%, меньше всего на Дальнем Востоке — 81%). При этом владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.

Указан максимальный % кэшбэка при оплате с Apple Pay. Максимальный % кэшбэка при оплате с Google Pay и Samsung Pay — 20 %. Кэшбэк будет начисляться за каждую третью покупку на сумму от 1000 рублей по виртуальной карте МегаФона, выпущенной в приложении «МегаФон.Банк» (0+), но не более 1000 рублей в период проведения акции.

https://bank.megafon.ru/tariffs/virtual Подробнее об акции можно узнать тут —



