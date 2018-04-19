За браконьерство в составе организованной преступной группы сегодня осуждены трое жителей Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, они признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов в приплотинной зоне Волжской ГЭС. Следствием и судом установлено, что в мае 2017 года житель Волгограда решил организовать незаконную добычу рыбы вблизи ГЭС, привлек к противоправной деятельности своих знакомых. На острове Зеленом они подобрали места хранения рыбы и переборки сетей, закупили орудия лова. Преступная деятельность группы продолжалась до декабря 2017 года, когда была пресечена работниками уголовного розыска УМВД России по г. Волжскому. У задержанных было изъято 8 раколовок, 12 самоловно-крючковых снастей, 27 ставных сетей, моторная лодка, два автомобиля и средства связи. Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, двум исполнителям – по 3 года лишения свободы. Еще двум лицам, которые принимали участие в совершении преступлений, - от 2 лет 1 месяца до 2 лет 6 месяцев лишения свободы. С учетом личности подсудимых, полного признания вины и возмещения ущерба, наказание им назначено условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



