|Общество
|19.04.2018 10:37
Волгоградский губернатор пришел на разговор с жителями
Сегодня губернатор Андрей Бочаров по поручению президента РФ проводит прием граждан в приемной главного федерального инспектора по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, сообщает ИА "Высота 102". Людей волнуют разные вопросы: сроки открытия детского сада в микрорайоне "Родниковая долина", благоустройство дворов и ремонт внутриквартальных проездов, установка новых лифтов, газификация хуторов, ремонт спортзала в сельской школе и пр.
Вместе с главой региона прием ведут глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, представитель прокуратуры, руководители нескольких комитетов администрации региона.
Примечательно, что прием граждан проходит в здании пожарной каланчи на улице Коммунистической, 5, которое уже в скором времени опустеет - здесь начнутся работы по реставрации и адаптации памятника архитектуры регионального значения под краеведческий музей. Сотрудники комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области отсюда уже съехали в офисное здание по адресу: ул. Елецкая, 1а. До конца апреля текущего года в неизвестном пока направлении каланчу должен покинуть и федеральный инспектор.
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В «Концессиях водоснабжения», отреагировав на публикации ИА «Высота 102» о провалах в асфальте и разрушенных дорогах после прокладки коммуникаций в...
|Расследования
|19.04.2018 13:15 (Обновлено: 19.04.2018 13:18)
К двум с половиной годам колонии общего режима за сбыт фальшивых купюр приговорил Новоаннинский районный суд жителя Тверской области Худо Авдоева. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 26-летний мужчина заказал в интернете 20 фальшивых пятитысячных купюр. Злоумышленник приехал в Новоаннинский, где в сетевых магазинах делал небольшие покупки, расплачиваясь подделками, а на сдачу получал настоящие деньги. Преступник потерпел фиаско, когда попытался расплатиться фальшивкой в аптеке, но бдительный провизор вызвала полицию. Свою вину Авдоев полностью признал. Расследование уголовного дела проводили сотрудники СО ОМВД России по Новоаннинскому району. Приговор в силу еще не вступил. ...
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|Телеком
|19.04.2018 12:50
Пользователи виртуальной банковской карты «МегаФона» могут получать дополнительную выгоду: в период с 16 апреля по 16 мая 2018 года при оплате картой через системы бесконтактной оплаты Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay клиенту возвращается кэшбэк в размере до 30%, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Виртуальная карта МегаФона, привязанная к счёту мобильного телефона, — это, во-первых, очень удобно. Её можно выпустить онлайн всего за несколько минут и оплачивать товары и услуги в интернете без комиссий и переплат, — рассказывает директор по финансовым услугам компании «МегаЛабс» Евгений Иевлев, — во-вторых, это ещё и очень выгодно. Годовое обслуживание карты...
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|Общество
|19.04.2018 12:08
Среди посетителей здания волгоградской каланчи, где сегодня по поручению президента РФ губернатор Андрей Бочаров провел прием граждан, оказалась загадочная пенсионерка. Съемочная группа ИА «Высота 102» стала свидетелем ее непростого прихода и фееричного ухода из помещения приемной главного федерального инспектора по Волгоградской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО. Сначала женщина, спотыкаясь, в полусогнутом состоянии, в сопровождении двух молодых людей с трудом добралась до двери приемной, но через какое-то время пожилая дама оттуда выскочила преображенной. Все это происходило на глазах опешившего главы администрации Волгограда и еще нескольких человек. Громко высказав...
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|Расследования
|19.04.2018 11:45
К 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении приговорен 34-летний житель Волжского Андрей Журавлев за мошенничество при оформлении сделок по продаже элитных квартир-"невидимок". Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Журавлев признан виновным в совершении 14 эпизодов мошенничества. В суде установлено, что в период с октября 2014 года по февраль 2016 года он размещал в сети Интернет объявления о продаже квартир. На самом деле никакое имущество он не продавал, а размещал фотографии респектабельных апартаментов, якобы продававшихся срочно по заниженной стоимости. Потенциальным покупателям он предлагал перевести на карту предоплату в счет планируемой сделки. Получив...
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|Расследования
|19.04.2018 11:13
За браконьерство в составе организованной преступной группы сегодня осуждены трое жителей Волгограда. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, они признаны виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов в приплотинной зоне Волжской ГЭС. Следствием и судом установлено, что в мае 2017 года житель Волгограда решил организовать незаконную добычу рыбы вблизи ГЭС, привлек к противоправной деятельности своих знакомых. На острове Зеленом они подобрали места хранения рыбы и переборки сетей, закупили орудия лова. Преступная деятельность группы продолжалась до декабря 2017 года, когда была пресечена работниками уголовного розыска УМВД России по г. Волжскому. У задержанных было изъято 8...
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|Общество
|19.04.2018 11:03
В Волгограде руководитель компании «Чистый Город» Полина Вергун опасается провокаций в отношении своей семьи
Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на страницу Вергун в социальной сети, автор видеообращения напомнила, что ее предприятие готовится к участию в конкурсе на определение оператора в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области. «В сфере обращения с отходами идет глобальное реформирование. Мы должны в рамках реформы сделать так, чтобы все отходы вывозились только на законные объекты. Весь черный рынок должен уйти. Это не нравится тому черному рынку, который сегодня в огромном количестве существует и зарабатывает на том, что загрязняет нашу окружающую среду», - заявила Полина...
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|Общество
|19.04.2018 10:39
Любая переделка фасадов зданий в Волгограде должна проходить муниципальный фильтр. Как сообщает ИА "Высота 102", такой вывод можно сделать из документа, разработанного в стенах департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда. В городскую думу уже внесен проект решения об утверждении «Порядка предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта». Таким образом, в случае принятия думцами документа, владельцы или пользователи зданий, помещений, а также жилых квартир, при строительстве или реконструкции фасадов должны предварительно заручаться одобрением муниципалитета. Согласованию подлежит обновление, в том числе, декоративных ...
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|Спорт
|19.04.2018 10:09
Юношеская сборная России, которую представляют игроки 2000 года рождения, проведет 8 мая товарищеский матч с командой Германии. Встреча состоится на арене СК "Зенит" в Волгограде, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской федерации футбола. Игра станет для россиян одним из этапов подготовки к 1-му отборочному раунду Чемпионата Европы-2019 (U-19). Команда под руководством Андрея Гордеева с 13 по 19 ноября на Кипре поборется за выход в весеннюю стадию квалификации с хозяевами, Черногорией и Латвией. Что касается соперника, то немецкая сборная, освобожденная от первого этапа отбора согласно рейтингу УЕФА, готовится уже к Элитному раунду следующего розыгрыша ЕВРО. ...
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|Происшествия
|19.04.2018 09:37
Шестилетняя девочка пострадала в Ворошиловском районе Волгограда в результате наезда маршрутного такси, из которого она вышла вместе с матерью. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, водитель "ГАЗели", который ехал по ул. Ужгородской в сторону ст. Садовой, по требованию пассажиров остановился вне остановки общественного транспорта. Из маршрутки вышли 26-летняя женщина с 6-летней дочерью. Отъезжая от места остановки, водитель не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на ребенка. В результате ДТП девочка с ушибами была доставлена в больницу.
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|Происшествия
|19.04.2018 09:18
Две машины пострадали от огня в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, в среду вечером на улице Минина загорелся автомобиль “ВАЗ-2105”. К моменту прибытия пожарных расчетов машина была полностью объята огнем, пламя от нее перекинулось на бампер припаркованной рядом “Kia Sportage”. По данным специалистов МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в отечественной легковушке.
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|Экономика
|19.04.2018 08:47
«Концессии теплоснабжения» наводят порядок на объектах теплового хозяйства города. В числе участков, где сегодня идет благоустройство, — территория детского сада вблизи жилого дома на улице Елецкой, 15. Здесь специалисты осуществляют укладку щебня и восстановление асфальтового покрытия. Установившаяся в Волгограде стабильная теплая погода позволила компании «Концессии теплоснабжения» приступить к благоустройству объектов теплового хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, порядок наводится не только на котельных и тепловых пунктах, где убирается мусор и сухая листва, опиливаются деревья и кустарники, но и на участках производства работ по реконструкции теплотрасс. ...
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|Экономика
|19.04.2018 08:00
Гендиректор ООО «Телетрейд групп» Сергей Шамраев: лицензированный дилер гарантирует правовую защиту клиента
Вопросы о рынке Форекс и дилерах, на нем работающих, остаются актуальными на протяжении последних лет. Что такое Форекс по-русски читателям ИА «Высота 102» рассказывает генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп» Сергей Шамраев. — Сергей, расскажите, пожалуйста, что такое внебиржевой рынок Форекс? Чем занимаются компании Форекс-дилеры? На чём зарабатывают? — Проще всего это объяснить на примере обменного пункта. Есть некая валюта. Доллар, евро, ещё какая-нибудь. Цена покупки этой валюты в обменном пункте немного выше цены продажи. Условно, вы можете купить доллар по 58 рублей, а если захотите продать его обратно — у...
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|Расследования
|19.04.2018 07:33
Состояние трех пострадавших от взрыва газа и пожара в одном из боксов гаражного кооператива №34 в пятом микрорайоне Камышина - удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в приемном покое Камышинской центральной городской больницы, куда после ЧП в среду и доставили мужчин с различными степенями ожогов. Двое из них - находятся в реанимации, третий - в общей палате. По предварительным данным расследования, как сообщили ИА "Высота 102" в правоохраниетльных органах, установлено, что причиной инцидента стала утечка газа из неисправного баллона, который хранился в гаражном боксе. Непроизвольный взрыв произошел, когда мужчины включили аппарат электросварки, чтобы устранить...
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|Экономика
|19.04.2018 05:16
По последним данным Минфина РФ, госдолг Волгоградской области составил 52,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на обновленную информацию, размещенную на сайте министерства. На 1 марта этот показатель был выше – долговые обязательства региона оценивались в 54,5 миллиарда рублей. Большую часть госдолга Волгоградской области составляют бюджетные кредиты – 23,4 миллиарда рублей, далее идут государственные ценные бумаги – 16,4 миллиарда рублей и коммерческие кредиты – 12,3 миллиарда рублей. В структуре долговых обязательств региона почти 10 миллиардов рублей приходится на муниципальные образования.
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|Общество
|19.04.2018 05:13
Жительница Волгограда вот уже 4 года ведет безрезультатную переписку с должностными лицами по поводу текущей крыши в доме, в котором она проживает со своей больной 97-летней матерью. Еще в апреле 2014 года, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека Волгоградской области, на основании поданного волгоградкой искового заявления суд принял решение об обязании ООО «УК по Центральному району» заменить участок трубопровода ливневой канализации от ливнеприемника на кровле здания, так как во время дождей и таяния снега квартиру заливает водой. В июне 2014 года судебным приставом-исполнителем Центрального районного отдела судебных приставов г. Волгограда было возбуждено исполнительное производство, которое...
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Волгоградский губернатор пришел на разговор с жителями 34
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18 апреля 14:19
Общество
19 апреля 11:03
19 апреля 10:39
19 апреля 10:37
Волгоградский губернатор пришел на разговор с жителями 34
19 апреля 05:13
18 апреля 17:41
18 апреля 15:09
18 апреля 13:43
17 апреля 17:39
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