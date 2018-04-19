Волгоградский губернатор пришел на разговор с жителями

Председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун в Фейсбуке сделала резкое откровенное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на страницу Вергун в социальной сети, автор видеообращения напомнила, что ее предприятие готовится к участию в конкурсе на определение оператора в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области. «В сфере обращения с отходами идет глобальное реформирование. Мы должны в рамках реформы сделать так, чтобы все отходы вывозились только на законные объекты. Весь черный рынок должен уйти. Это не нравится тому черному рынку, который сегодня в огромном количестве существует и зарабатывает на том, что загрязняет нашу окружающую среду», - заявила Полина...

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