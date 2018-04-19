Российские космонавты питаются на МКС астраханскими консервами

Трое свидетелей обвинения выступили сегодня на процессе по делу Александра Масленникова, обвиняемого в убийстве и расчленении Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Показания дали брат и сожитель Ольги Шапошниковой. А также курьер который доставил пиццу в квартиру, где произошло жестокое убийство. Так, брат погибшей девушки рассказал, что начал искать ее в день пропажи. Как через знакомую сестры узнал, что девушки пошли в караоке-клуб “Voice”. На записях камер наблюдения он увидел обеих подруг и Масленникова. Правда, его он сразу не узнал, хотя раньше они жили недалеко друг от друга. Молодой человек, несколько лет проживший с...