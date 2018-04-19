Юношеская сборная России, которую представляют игроки 2000 года рождения, проведет 8 мая товарищеский матч с командой Германии. Встреча состоится на арене СК "Зенит" в Волгограде, сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской федерации футбола. Игра станет для россиян одним из этапов подготовки к 1-му отборочному раунду Чемпионата Европы-2019 (U-19). Команда под руководством Андрея Гордеева с 13 по 19 ноября на Кипре поборется за выход в весеннюю стадию квалификации с хозяевами, Черногорией и Латвией. Что касается соперника, то немецкая сборная, освобожденная от первого этапа отбора согласно рейтингу УЕФА, готовится уже к Элитному раунду следующего розыгрыша ЕВРО.

Трибуны спорткомплекса "Зенит" вмещают около 3500 зрителей. В настоящее время свои домашние матчи на "Зените" играет "Ротор-2", выступающий в зоне "Центр" Первенства ПФЛ.