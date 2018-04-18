Взрыв в гаражном кооперативе Камышина произошел из-за утечки газа

Состояние трех пострадавших от взрыва газа и пожара в одном из боксов гаражного кооператива №34 в пятом микрорайоне Камышина - удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в приемном покое Камышинской центральной городской больницы, куда после ЧП в среду и доставили мужчин с различными степенями ожогов. Двое из них - находятся в реанимации, третий - в общей палате.

По предварительным данным расследования, как сообщили ИА "Высота 102" в правоохраниетльных органах, установлено, что причиной инцидента стала утечка газа из неисправного баллона, который хранился в гаражном боксе. Непроизвольный взрыв произошел, когда мужчины включили аппарат электросварки, чтобы устранить неисправность на глушителе автомобиля.



