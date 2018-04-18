Трое подозреваемых в убийстве 37-летнего мужчины арестованы на два месяца. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял сегодня суд. Напомним, в субботу мужчину убили трое его знакомых. Это произошло во время застолья, после того как он признался, что пристрастился к наркотикам. Затем злоумышленники отрубили жертве голову и руки. Их они спрятали в пакет, который выкинули в мусорный бак в Виновском дачном массиве. А тело спрятали в лесополосе неподалеку. Около мусорного контейнера их заметил местный пенсионер, после того их машина отъехала, он заглянул в пакет и увидел там останки. О случившемся...

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