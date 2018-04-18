|От Сталинграда - до Великой Победы
|18.04.2018 18:40
Астрахань встретила прибывший из Волгограда ретро-поезд «Воинский эшелон»
Сегодня ретро-поезд «Воинский эшелон» прибыл в первый пункт назначения – город Астрахань, где его встретили около тысячи жителей и гостей региона. Как сообщили ИА «Высот а 102» в пресс-службе Российского военно-исторического общества, в преддверии Дня Победы ретро-поезд с выставкой и образцами военной техники периода Великой Отечественной войны проследует по 25 станциям Астраханской, Саратовской и Волгоградской областей.
Как уже рассказывало информагентство, «Воинский эшелон» состоит из действующего паровоза Эр 797-41, штабного вагона и вагона-теплушки. На платформах ретро-поезда разместились: танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, 85-мм зенитная пушка образца 1939 года, легендарный БМ-13 «Катюша», а также гаубицы 122-мм и 152-мм.
Проект реализуется музеем-заповедником «Сталинградская битва» совместно с Приволжской железной дорогой при поддержке Российского военно-исторического общества.
«Что значил воинский эшелон во время войны, когда люди махали вслед отъезжающему составу и понимали, что из этих солдат домой вернутся не все, а бойцы, провожая глазами удаляющийся перрон, знали, что, возможно, видят его в последний раз. И с какой надеждой встречали эшелоны, возвращающиеся с фронта... Сегодня, когда воздух разорвал звук паровозного гудка и появился состав в убранстве Победы, в цветах и флагах, все собравшиеся здесь, в Астрахани, я уверен, испытали самые высокие эмоции. Благодарю руководство РЖД, которое помогло осуществить подобный проект. Дело трудоемкое, дорогостоящее, но они на это решились и смогли отразить самую суть вопроса. Считаю, это один из лучших проектов за последнее время, самый человечный и эмоциональный, – отметил директор музея-заповедника «Сталинградская битва», председатель Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Алексей Васин.
Каждый желающий смог бесплатно посетить выставку, размещённую внутри поезда. А завершилась торжественная встреча поезда концертом, состоящим из песен военных лет.
Дальнейший маршрут ретро-поезда «Воинский эшелон»:
21 апреля — Волжский, начало мероприятия в 10:00;
22 апреля — Донская, начало мероприятия в 10:00;
23 апреля — Иловля-1, начало мероприятия в 10:05;
24 апреля — Серебряково, начало мероприятия в 09:00;
24 апреля — Филоново, начало мероприятия в 15:00;
25 апреля — Алексиково, начало мероприятия в 10:00;
26 апреля — Урюпино, начало мероприятия в 10:00;
28 апреля — Аткарск, начало концерта в 10:00;
30 апреля — Сенная, начало концерта в 10:00;
4 мая — Саратов-1, начало концерта в 10:00;
6 мая — Петров Вал, начало концерта в 10:00;
6 мая — Камышин -1, начало мероприятия в 14:20;
8 мая — Волгоград-1, начало мероприятия в 10:00;
9 мая — Волгоград-1, начало концерта в 10:00.
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Предприятия, на которых трудятся пострадавшие от паводка жители региона, должны откликнуться и оказать им посильную помощь. С таким призывом к работодателям граждан, чьи дома и дворы оказались затоплены, сегодня на совещании, посвященном чрезвычайной ситуации в регионе, обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона попросил присутствующих в зале глав районов переадресовать эту просьбу руководителям колхозов и других организаций, среди сотрудников которых оказались пострадавшие. Бочаров выразил надежду, что руководство предприятий с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и поможет гражданам «в рамках своих возможностей и полномочий». Руководители государственных структур, по словам губернатора, также могут подключиться и...
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Почти три сотни административных протоколов составили сотрудники городского ГИБДД в отношении нарушителей правил перевозок на маршрутках и автобусах. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, спецрейды начались в городе с понедельника и продлятся еще две недели. Всего за два с половиной дня выписаны 273 административных протокола. Привлечены к ответственности 12 юридических и должностных лиц, и 123 водителя маршруток. Так, 40 маршруток и автобусов вышли линию неисправными и были сняты с рейса. На 10 были проблемы с рулевым управлением. На 14 машинах отсутствовали тахографы. Еще 45 перевозчиков превысили допустимое количество пассажиров. Из-за неисправных рулевой или тормозной систем инспекторы ДПС...
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|18.04.2018 15:43
Участники преступной группы из Саратовской области признаны виновными в разбойном нападении на ювелирный магазин в Камышине, им назначено от 10 до 12 лет лишения свободы. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Следствием и судом установлено, что в середине марта 2017 года обвиняемые прибыли в Камышин для совершения разбойного нападения на ювелирный магазин. Они тщательно готовились к преступлению: выяснили наличие охраны и камер наблюдения, количество продавцов, продумали пути отхода внутриквартальным маршрутом в арендованную поблизости квартиру. Напав с газовыми аэрозолями на девушек-продавцов, злоумышленники похитили лотки с золотыми украшениями на сумму более 1,7 млн рублей. На...
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В Москве завершилась IV федеральная отраслевая вегетарианская выставка, которая, по словам организаторов, — ключевое событие года в индустрии вегетарианства, этичного бизнеса и здорового образа жизни. Выставку посетили порядка 3 тысяч человек, более 70 компаний продемонстрировали свой ассортимент различной направленности: от этичной одежды, бытовой техники и косметики, до вкусных и полезных напитков, а также hand-made украшений. В качестве спикеров на Veg-life-expo выступали врачи, фитнес-инструкторы, шеф-повара известных ресторанов и популярные ведущие и блогеры. В их числе профессор, доктор медицинских наук, декан-основатель медицинского факультета МГУ Олег Медведев и телеведущий «Доброго утра» и «Контрольной закупки» Антон Привольнов. Эксперты говорили о...
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|18.04.2018 15:09
Иск на 3,5 миллиона рублей в суде предъявили врачу Марсело Нтире родные умершей во время пластической операции 23-летней волгоградки, сообщает ИА “Высота 102”. Известно, что 3 миллиона - это компенсация за моральный ущерб, а 500 тысяч - возмещение потерь материальных. Напомним, девушка умерла на операционном столе 16 ноября 2016 года в клинике медицинской косметологии “Изабелла”. Операцию проводил главврач клиники. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь. Девушка скончалась до приезда “неотложки”. В Центральном районном суде Волгограда рассматривается уголовное дело в отношении врача, который обвиняется по ст. 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,...
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|Телеком
|18.04.2018 14:19
«МегаФон» запустил портал pressa.megafon.ru, где пользователи могут по единой подписке читать более 40 изданий в своем смартфоне без рекламы. Материалы будут обновляться ежедневно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, портал pressa.megafon.ru уже содержит порядка 40000 статей, включая архивы за несколько лет таких популярных журналов как РБК, Forbes, Vogue, Tatler, Psychologies, Cosmopolitan, «АвтоМир», GEO, «Популярная механика», Esquire, National Geographic, Men’s Health, Maxim, Glamour и т.д. Чтобы получить доступ ко всем материалам, клиенту необходимо подключить услугу за 12 рублей в день. Первые 10 статей на главной странице будут доступны для чтения бесплатно. Новый сервис от «МегаФона» позволяет читать...
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|Происшествия
|18.04.2018 14:03
Самолет авиакомпании "Red Wings", который летел из Рас-Эль-Хайма (ОАЭ), этой ночью совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия трех пассажиров. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в аэропорту, самолет приземлился в 23.00, а уже в полночь вылетел в пункт назначения - в Москву. С борта сняли семейную пару и их ребенка, которые плохо себя чувствовали. Их доставили на "скорой" в больницу. Известно, что самолет выполнял из ОАЭ чартерный рейс с туристами.
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|18.04.2018 13:43
Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась - вода полностью уйдет из подтопленных поселков через неделю. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на рабочем совещании в администрации региона губернатор Андрей Бочаров. Режим ЧС, объявленный в регионе 4 апреля, по-прежнему действует. В настоящее время в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта в Руднянском, Иловлинском и Алексеевском районах - ранее паводком было охвачено 81 поселение. Главная сегодня задача - оказание помощи пострадавшим от паводка и ликвидация его последствий, отметил глава региона. Людям возмещают ущерб, который, как подчеркивают в обладминистрации, должен быть подтвержден документально. Уже обследовано 4466 домов, из...
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|Общество
|18.04.2018 13:19
Дорожные работы в рамках гарантийного обслуживания стартовали на проспекте им. Жукова в Волгограде, по которому уже в июне текущего года поедут участники и гости ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, устраняются незначительные дефекты дорожного полотна, которые выявила весенняя инспекционная проверка. Отмечается, из 136 тысяч квадратных метров общей площади изъяны в виде деформации покрытия в местах спайки полотна и примыкания люков подземных коммуникаций появились на площади в 300 квадратных метров (то есть на 0,2%). Работы проводятся силами муниципального учреждения "Северное", впоследствии их стоимость будет взыскана с подрядной организации, проводившей реконструкцию магистрали. Напомним, проспект им. Жукова был реконструирован в...
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