



Сегодня ретро-поезд «Воинский эшелон» прибыл в первый пункт назначения – город Астрахань, где его встретили около тысячи жителей и гостей региона. Как сообщили ИА «Высот а 102» в пресс-службе Российского военно-исторического общества, в преддверии Дня Победы ретро-поезд с выставкой и образцами военной техники периода Великой Отечественной войны проследует по 25 станциям Астраханской, Саратовской и Волгоградской областей.

Как уже рассказывало информагентство, «Воинский эшелон» состоит из действующего паровоза Эр 797-41, штабного вагона и вагона-теплушки. На платформах ретро-поезда разместились: танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, 85-мм зенитная пушка образца 1939 года, легендарный БМ-13 «Катюша», а также гаубицы 122-мм и 152-мм.

Проект реализуется музеем-заповедником «Сталинградская битва» совместно с Приволжской железной дорогой при поддержке Российского военно-исторического общества.

«Что значил воинский эшелон во время войны, когда люди махали вслед отъезжающему составу и понимали, что из этих солдат домой вернутся не все, а бойцы, провожая глазами удаляющийся перрон, знали, что, возможно, видят его в последний раз. И с какой надеждой встречали эшелоны, возвращающиеся с фронта... Сегодня, когда воздух разорвал звук паровозного гудка и появился состав в убранстве Победы, в цветах и флагах, все собравшиеся здесь, в Астрахани, я уверен, испытали самые высокие эмоции. Благодарю руководство РЖД, которое помогло осуществить подобный проект. Дело трудоемкое, дорогостоящее, но они на это решились и смогли отразить самую суть вопроса. Считаю, это один из лучших проектов за последнее время, самый человечный и эмоциональный, – отметил директор музея-заповедника «Сталинградская битва», председатель Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества Алексей Васин.

Каждый желающий смог бесплатно посетить выставку, размещённую внутри поезда. А завершилась торжественная встреча поезда концертом, состоящим из песен военных лет.

Дальнейший маршрут ретро-поезда «Воинский эшелон»:

21 апреля — Волжский, начало мероприятия в 10:00;

22 апреля — Донская, начало мероприятия в 10:00;

23 апреля — Иловля-1, начало мероприятия в 10:05;

24 апреля — Серебряково, начало мероприятия в 09:00;

24 апреля — Филоново, начало мероприятия в 15:00;

25 апреля — Алексиково, начало мероприятия в 10:00;

26 апреля — Урюпино, начало мероприятия в 10:00;

28 апреля — Аткарск, начало концерта в 10:00;

30 апреля — Сенная, начало концерта в 10:00;

4 мая — Саратов-1, начало концерта в 10:00;

6 мая — Петров Вал, начало концерта в 10:00;

6 мая — Камышин -1, начало мероприятия в 14:20;

8 мая — Волгоград-1, начало мероприятия в 10:00;

9 мая — Волгоград-1, начало концерта в 10:00.