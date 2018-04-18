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Расследования
 18.04.2018 17:52

В Волгограде арестованы трое подозреваемых в убийстве и расчленении мужчины

Трое подозреваемых в убийстве 37-летнего мужчины арестованы на два месяца. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял сегодня суд. Напомним, в субботу мужчину убили трое его знакомых. Это произошло во время застолья, после того как он признался, что пристрастился к наркотикам. Затем злоумышленники отрубили жертве голову и руки. Их они спрятали в пакет, который выкинули в мусорный бак в Виновском дачном массиве. А тело спрятали в лесополосе неподалеку. Около мусорного контейнера их заметил местный пенсионер, после того их машина отъехала, он заглянул в пакет и увидел там останки. О случившемся бдительный гражданин сообщил в полицию. Вскоре их всех задержали. Сейчас идет расследование уголовного дела. На экспертизу отправлены останки убитого и орудие преступления - нож.






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Экология 18.04.2018 20:51

Сегодня ИА «Высота 102» совместно с представителями регионального отделения «Зеленый патруль» начали серию экологических рейдов в районах Волгограда. И, судя по результатам, многие управляющие компании и ответственные за вывоз мусора еще «не проснулись» после зимней спячки. Свидетельством тому - мусор во дворах, на улицах, у контейнерных площадок, который, по словам жителей города-героя, перевозчиком не вывозится или вывозится от случая к случаю. Не спасают проблему и начавшиеся в Волгограде субботники. По словам   руководителя «Зеленого патруля» Ярослава Князева,  жители Советского и Кировского районов, в которых побывала съемочная группа,  лишены своих конституционных прав на благоприятную экологическую среду и вынуждены жить в бесконечной грязи.  ...
Прочитана: 236 раз
Аналитика 18.04.2018 20:02

Смотрите сегодня в программе: волгоградские ученые выявили самые любимые места кровососущей мошки и назвали самое подходящее время для дезинсекции в преддверии ЧМ по футболу. Месячник чистоты по-волгоградски: управляющие организации получают деньги жителей, но не исполняют обязанности по уборке придомовых территорий и организации вывоза мусора. Для болельщиков первого тестового матча на «Волгоград Арене» подготовили развлекательную программу: сам стадион пока в кольце строительных работ. Городские архитекторы озаботились внешней гармонией фасадов Волгограда: депутатам предложили рассмотреть проект документа о согласовании облика объектов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10,...
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От Сталинграда - до Великой Победы 18.04.2018 18:40

Астрахань встретила прибывший из Волгограда ретро-поезд «Воинский эшелон» Сегодня ретро-поезд «Воинский эшелон» прибыл в первый пункт назначения – город Астрахань, где его встретили около тысячи жителей и гостей региона. Как сообщили ИА «Высот а 102» в пресс-службе Российского военно-исторического общества, в преддверии Дня Победы ретро-поезд с выставкой и образцами военной техники периода Великой Отечественной войны проследует по 25 станциям Астраханской, Саратовской и Волгоградской областей. Как уже рассказывало информагентство, «Воинский эшелон» состоит из действующего паровоза Эр 797-41, штабного вагона и вагона-теплушки. На платформах ретро-поезда разместились: танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и...
Прочитана: 856 раз
Происшествия 18.04.2018 18:39

Три человека пострадали сегодня при взрыве газа в  Камышине, сообщает "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы региона. ЧП произошло в одном из боксов гаражного кооператива №34. В центральную городскую больницу с ожогами доставлены мужчины 23, 29 и 55 лет. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Прочитана: 3087 раз
Культура 18.04.2018 17:53

В Волгограде приступают к реставрации пожарной каланчи под здание музея Работы по реставрации и адаптации пожарной каланчи в Волгограде под краеведческий музей планируется завершить к концу 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, согласно состоявшемуся аукциону, их будет выполнять компания "Приволжтрансстрой". Техническим заданием и научно-проектной документацией предусмотрено изменение планировки строения, однако переустройство не затронет элементы здания, подпадающие под охрану как культурное наследие. Будут сохранены элементы интерьера здания конца XIX века и 1950-х годов, отреставрированы дозорная площадка и помещения двух исторических подвалов – здесь предполагается раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний штукатурный слой.  Кроме того, будут заменены и адаптированы под функции музея инженерные коммуникации,...
Прочитана: 726 раз
Общество 18.04.2018 17:41

ГИБДД не имеет полномочий для закрытия пассажирского маршрута №164, как и любых других. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области опровергли опубликованные накануне в некоторых СМИ данные о том, что якобы именно полицейские по итогам проведенного рейда прекратили работу межмуниципального маршрута «Тулака – Вторая Пятилетка», сообщает ИА «Высота 102».  Тем не менее, рейды по выявлению технически неисправных автобусов и маршрутных такси в Волгограде, действительно, в настоящее время проводятся. Напомним, как ранее сообщало информагентство, с начала текущей недели в отношении владельцев маршруток и автобусов полицейскими составлено около 300 административных протоколов. С рейсов были сняты порядка 40 транспортных средств, среди которых, в...
Прочитана: 1386 раз
Общество 18.04.2018 16:48

В Волгоградской области пострадавших от паводка призвали к ответственности Предприятия, на которых трудятся пострадавшие от паводка жители региона, должны откликнуться и оказать им посильную помощь. С таким призывом к работодателям граждан, чьи дома и дворы оказались затоплены, сегодня на совещании, посвященном чрезвычайной ситуации в регионе, обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона попросил присутствующих в зале глав районов переадресовать эту просьбу руководителям колхозов и других организаций, среди сотрудников которых оказались пострадавшие. Бочаров выразил надежду, что руководство предприятий с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и поможет гражданам «в рамках своих возможностей и полномочий». Руководители государственных структур, по словам губернатора, также могут подключиться и...
Прочитана: 2397 раз
Общество 18.04.2018 16:21

Почти три сотни административных протоколов составили сотрудники городского ГИБДД в отношении нарушителей правил перевозок на маршрутках и автобусах. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, спецрейды начались в городе с понедельника и продлятся еще две недели. Всего за два с половиной дня выписаны 273 административных протокола. Привлечены к ответственности 12 юридических и должностных лиц, и 123 водителя маршруток. Так, 40 маршруток и автобусов вышли линию неисправными и были сняты с рейса. На 10 были проблемы с рулевым управлением. На 14 машинах отсутствовали тахографы. Еще 45 перевозчиков превысили допустимое количество пассажиров. Из-за неисправных рулевой или тормозной систем инспекторы ДПС...
Прочитана: 2670 раз
Расследования 18.04.2018 15:43

Участники преступной группы из Саратовской области признаны виновными в разбойном нападении на ювелирный магазин в Камышине, им назначено от 10 до 12 лет лишения свободы. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Следствием и судом установлено, что в середине марта 2017 года обвиняемые прибыли в Камышин для совершения разбойного нападения на ювелирный магазин. Они тщательно готовились к преступлению: выяснили наличие охраны и камер наблюдения, количество продавцов, продумали пути отхода внутриквартальным маршрутом в арендованную поблизости квартиру. Напав с газовыми аэрозолями на девушек-продавцов, злоумышленники похитили лотки с золотыми украшениями на сумму более 1,7 млн рублей. На...
Прочитана: 901 раз
Экономика 18.04.2018 15:24

«Сады Придонья» представили новинки на выставке индустрии вегетарианства В Москве завершилась IV федеральная отраслевая вегетарианская выставка, которая, по словам организаторов, — ключевое событие года в индустрии вегетарианства, этичного бизнеса и здорового образа жизни. Выставку посетили порядка 3 тысяч человек, более 70 компаний продемонстрировали свой ассортимент различной направленности: от этичной одежды, бытовой техники и косметики, до вкусных и полезных напитков, а также hand-made украшений.  В качестве спикеров на Veg-life-expo выступали врачи, фитнес-инструкторы, шеф-повара известных ресторанов и популярные ведущие и блогеры. В их числе профессор, доктор медицинских наук, декан-основатель медицинского факультета МГУ Олег Медведев и телеведущий «Доброго утра» и «Контрольной закупки» Антон Привольнов. Эксперты говорили о...
Прочитана: 913 раз
Общество 18.04.2018 15:09

Иск на 3,5 миллиона рублей в суде предъявили врачу Марсело Нтире родные умершей во время пластической операции 23-летней волгоградки, сообщает ИА “Высота 102”. Известно, что 3 миллиона - это компенсация за моральный ущерб, а 500 тысяч - возмещение потерь материальных. Напомним, девушка умерла на операционном столе 16 ноября 2016 года в клинике медицинской косметологии “Изабелла”. Операцию проводил главврач клиники. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь. Девушка скончалась до приезда “неотложки”. В Центральном районном суде Волгограда рассматривается уголовное дело в отношении врача, который обвиняется по ст. 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,...
Прочитана: 2754 раз
Телеком 18.04.2018 14:19

«МегаФон» подпишет на 40 СМИ одновременно «МегаФон» запустил портал pressa.megafon.ru, где пользователи могут по единой подписке читать более 40 изданий в своем смартфоне без рекламы. Материалы будут обновляться ежедневно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, портал pressa.megafon.ru уже содержит порядка 40000 статей, включая архивы за несколько лет таких популярных журналов как РБК, Forbes, Vogue, Tatler, Psychologies, Cosmopolitan, «АвтоМир», GEO, «Популярная механика», Esquire, National Geographic, Men’s Health, Maxim, Glamour и т.д. Чтобы получить доступ ко всем материалам, клиенту необходимо подключить услугу за 12 рублей в день. Первые 10 статей на главной странице будут доступны для чтения бесплатно. Новый сервис от «МегаФона» позволяет читать...
Прочитана: 991 раз
Происшествия 18.04.2018 14:03

Самолет авиакомпании "Red Wings", который летел из Рас-Эль-Хайма (ОАЭ), этой ночью совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия трех пассажиров. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в аэропорту, самолет приземлился в 23.00, а уже в полночь вылетел в пункт назначения - в Москву. С борта сняли семейную пару и их ребенка, которые плохо себя чувствовали. Их доставили на "скорой" в больницу. Известно, что самолет выполнял из ОАЭ чартерный рейс с туристами.
Прочитана: 3900 раз
Общество 18.04.2018 13:43

Вода окончательно уйдет из подтопленных поселков в Волгоградской области через неделю Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась - вода полностью уйдет из подтопленных поселков через неделю. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на рабочем совещании в администрации региона губернатор Андрей Бочаров. Режим ЧС, объявленный в регионе 4 апреля, по-прежнему действует. В настоящее время в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта в Руднянском, Иловлинском и Алексеевском районах - ранее паводком было охвачено 81 поселение. Главная сегодня задача - оказание помощи пострадавшим от паводка и ликвидация его последствий, отметил глава региона. Людям возмещают ущерб, который, как подчеркивают в обладминистрации, должен быть подтвержден документально. Уже обследовано 4466 домов, из...
Прочитана: 2294 раз
Общество 18.04.2018 13:19

Дорожники устраняют изъяны на главном "футбольном" проспекте Волгограда Дорожные работы в рамках гарантийного обслуживания стартовали на проспекте им. Жукова в Волгограде, по которому уже в июне текущего года поедут участники и гости ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, устраняются незначительные дефекты дорожного полотна, которые выявила весенняя инспекционная проверка.  Отмечается, из 136 тысяч квадратных метров общей площади изъяны в виде деформации покрытия в местах спайки полотна и примыкания люков подземных коммуникаций появились на площади в 300 квадратных метров (то есть на 0,2%). Работы проводятся силами муниципального  учреждения "Северное", впоследствии их стоимость будет взыскана с подрядной организации, проводившей реконструкцию магистрали.  Напомним, проспект им. Жукова был реконструирован в...
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18 апреля 20:51
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