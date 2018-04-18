В Волжском приступили к ремонту дорог по федеральному проекту









В Волжском приступили к реализации плана дорожных работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядные организации ведут дорожные работы на участках по улицам Кирова и Пушкина (промышленной) от кольца ВПЗ до улицы Александрова.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, работы по ул. Пушкина ведет подрядная организация ООО «Кристалл». Здесь к подготовительным работам приступили 9 апреля. Как пояснила исполняющая обязанности председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Ольга Журуева, в первую очередь рабочие выполняют планировку обочин, демонтаж и установку бортовых камней. Протяжённость участка – 2,75 км.

Также на ул. Пушкина отремонтируют тротуары, поднимут колодцы ливневой канализации до уровня дороги и произведут планировку обочин для организации водоотвода с проезжей части. Строительный контроль по данному объекту осуществляют специалисты Волжской торгово-промышленной палаты.

На ул. Кирова работы начались 16 апреля. Здесь также будут отремонтированы асфальтовое покрытие дороги, тротуары и бордюры. Работы выполняют специалисты подрядной организации ИП Оганесян С.М. Протяженность участка – 1,86 км.

На следующей неделе подрядчики приступят к фрезеровке изношенного покрытия на ремонтируемых участках.

В администрации отмечают, на всех указанных объектах проведут полный комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: нанесут разметку, в случае необходимости установят дополнительные дорожные знаки. Ориентировочный срок завершения ремонтных работ – июль 2018.

В 2018 году на территории городского округа по проекту «Безопасные и качественные дороги» полностью заменят около 70 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. На эти цели из федерального и муниципального бюджетов на условиях софинансирования направлено 100 миллионов рублей.

Напомним, реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» началась в 2017 году в 38 агломерациях с общей численностью населения более 40 млн человек. К моменту завершения приоритетного проекта – к концу 2025 года – планируется привести в соответствие с нормативными требованиями 85% дорог.