На улице Елецкой в Волгограде после реконструкции тепловой сети занялись благоустройством









«Концессии теплоснабжения» наводят порядок на объектах теплового хозяйства города. В числе участков, где сегодня идет благоустройство, — территория детского сада вблизи жилого дома на улице Елецкой, 15. Здесь специалисты осуществляют укладку щебня и восстановление асфальтового покрытия.













Установившаяся в Волгограде стабильная теплая погода позволила компании «Концессии теплоснабжения» приступить к благоустройству объектов теплового хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, порядок наводится не только на котельных и тепловых пунктах, где убирается мусор и сухая листва, опиливаются деревья и кустарники, но и на участках производства работ по реконструкции теплотрасс.













В числе приоритетных объектов, где сегодня активно идет благоустройство, — территория детского сада вблизи жилого дома на ул. Елецкой, 15. В 2017 году здесь проводилась реконструкция квартальной теплотрассы диаметром 80 и 200 мм. Организовать благоустройство в холодное время года по окончанию строительно-монтажных работ не представлялось возможным, поэтому было принято решение приступить к наведению порядка сразу же, как только позволит погода.









В настоящее время на ул. Елецкой осуществляется восстановление асфальта: специалисты восстанавливают щебеночное основание, одновременно приступили к укладке асфальтобетона. Процесс благоустройства на ул. Елецкой и других объектах теплоснабжения находится на постоянном контроле. Работы ведутся по установленному графику.

Напомним, в начале апреля 2017 года в Волгограде был объявлен традиционный месячник благоустройства. Наведение порядка после зимы стартовало во всем городе, в том числе и на объектах теплового хозяйства. Помимо котельных и ЦТП «Концессии теплоснабжения» приводят в порядок внешний вид наружных трубопроводов. Так, с начала 2018 года специалисты уже восстановили почти 10 км теплоизоляции.