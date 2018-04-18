ГИБДД не имеет полномочий для закрытия пассажирского маршрута №164, как и любых других. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области опровергли опубликованные накануне в некоторых СМИ данные о том, что якобы именно полицейские по итогам проведенного рейда прекратили работу межмуниципального маршрута «Тулака – Вторая Пятилетка», сообщает ИА «Высота 102».

Тем не менее, рейды по выявлению технически неисправных автобусов и маршрутных такси в Волгограде, действительно, в настоящее время проводятся. Напомним, как ранее сообщало информагентство, с начала текущей недели в отношении владельцев маршруток и автобусов полицейскими составлено около 300 административных протоколов. С рейсов были сняты порядка 40 транспортных средств, среди которых, в частности, - несколько маршруток №164. Остальной транспорт, курсирующий по данному направлению, не вышел накануне на линию по решению самого перевозчика.

Напомним, утром 17 апреля жители поселка Вторая Пятилетка, расположенного неподалеку от Краснослободска, не смогли уехать в Волгоград ввиду отсутствия маршрутных такси №164. Альтернативы этому маршруту в данном населенном пункте нет. В областном комитете транспорта заявили, что маршрут не закрывали, обслуживать пассажирское направление перестал сам перевозчик.

В качестве временной меры сегодня местные власти предоставили два микроавтобуса, которые подвозят жителей Второй Пятилетки до пристани в Краснослободске. Там пассажиры пересаживаются на маршрутку №174, следующую до Волгограда.



