«Высота 102 ТВ»: В преддверии первого тестового матча «Волгоград Арена» в кольце строительных работ











Смотрите сегодня в программе: волгоградские ученые выявили самые любимые места кровососущей мошки и назвали самое подходящее время для дезинсекции в преддверии ЧМ по футболу. Месячник чистоты по-волгоградски: управляющие организации получают деньги жителей, но не исполняют обязанности по уборке придомовых территорий и организации вывоза мусора. Для болельщиков первого тестового матча на «Волгоград Арене» подготовили развлекательную программу: сам стадион пока в кольце строительных работ. Городские архитекторы озаботились внешней гармонией фасадов Волгограда: депутатам предложили рассмотреть проект документа о согласовании облика объектов.

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