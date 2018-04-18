В Волгограде почти 300 водителей автобусов и маршруток поймали на нарушениях

Почти три сотни административных протоколов составили сотрудники городского ГИБДД в отношении нарушителей правил перевозок на маршрутках и автобусах. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, спецрейды начались в городе с понедельника и продлятся еще две недели. Всего за два с половиной дня выписаны 273 административных протокола. Привлечены к ответственности 12 юридических и должностных лиц, и 123 водителя маршруток.

Так, 40 маршруток и автобусов вышли линию неисправными и были сняты с рейса. На 10 были проблемы с рулевым управлением. На 14 машинах отсутствовали тахографы. Еще 45 перевозчиков превысили допустимое количество пассажиров.

Из-за неисправных рулевой или тормозной систем инспекторы ДПС запретили эксплуатацию 10 микроавтобусов. Их доставили на штрафстоянку с помощью эвакуатора.



