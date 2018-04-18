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Экономика
 19.04.2018 05:16

Волгоградская область снизила госдолг

По последним данным Минфина РФ, госдолг Волгоградской области составил 52,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на обновленную информацию, размещенную на сайте министерства. На 1 марта этот показатель был выше – долговые обязательства региона оценивались в 54,5 миллиарда рублей. Большую часть госдолга Волгоградской области составляют бюджетные кредиты – 23,4 миллиарда рублей, далее идут государственные ценные бумаги – 16,4 миллиарда рублей и коммерческие кредиты – 12,3 миллиарда рублей. В структуре долговых обязательств региона почти 10 миллиардов рублей приходится на муниципальные образования.

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Экономика 19.04.2018 08:47

На улице Елецкой в Волгограде после реконструкции тепловой сети занялись благоустройством «Концессии теплоснабжения» наводят порядок на объектах теплового хозяйства города. В числе участков, где сегодня идет благоустройство, — территория детского сада вблизи жилого дома на улице Елецкой, 15. Здесь специалисты осуществляют укладку щебня и восстановление асфальтового покрытия.  Установившаяся в Волгограде стабильная теплая погода позволила компании «Концессии теплоснабжения» приступить к благоустройству объектов теплового хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, порядок наводится не только на котельных и тепловых пунктах, где убирается мусор и сухая листва, опиливаются деревья и кустарники, но и на участках производства работ по реконструкции теплотрасс. ...
Прочитана: 369 раз
Экономика 19.04.2018 08:47

В Волжском приступили к ремонту дорог по федеральному проекту В Волжском приступили к реализации плана дорожных работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядные организации ведут дорожные работы на участках по улицам Кирова и Пушкина (промышленной) от кольца ВПЗ до улицы Александрова.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, работы по ул. Пушкина ведет подрядная организация ООО «Кристалл». Здесь к подготовительным работам приступили 9 апреля. Как пояснила исполняющая обязанности председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского Ольга Журуева, в первую очередь рабочие выполняют планировку обочин, демонтаж и установку бортовых камней. Протяжённость участка – 2,75 км. Также на ул. Пушкина отремонтируют тротуары,...
Прочитана: 101 раз
Экономика 19.04.2018 08:00

Гендиректор ООО «Телетрейд групп» Сергей Шамраев: лицензированный дилер гарантирует правовую защиту клиента Вопросы о рынке Форекс и дилерах, на нем работающих, остаются актуальными на протяжении последних лет. Что такое Форекс по-русски читателям ИА «Высота 102» рассказывает генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп» Сергей Шамраев. — Сергей, расскажите, пожалуйста, что такое внебиржевой рынок Форекс? Чем занимаются компании Форекс-дилеры? На чём зарабатывают? — Проще всего это объяснить на примере обменного пункта. Есть некая валюта. Доллар, евро, ещё какая-нибудь. Цена покупки этой валюты в обменном пункте немного выше цены продажи. Условно, вы можете купить доллар по 58 рублей, а если захотите продать его обратно — у...
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Расследования 19.04.2018 07:33

Состояние трех пострадавших от взрыва газа и пожара в одном из боксов гаражного кооператива №34 в пятом микрорайоне Камышина - удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в приемном покое Камышинской центральной городской больницы, куда после ЧП в среду и доставили мужчин с различными степенями ожогов.  Двое из них - находятся в реанимации, третий - в общей палате. По предварительным данным расследования, как сообщили ИА "Высота 102" в правоохраниетльных органах, установлено, что причиной инцидента стала утечка газа из неисправного баллона, который хранился в гаражном боксе. Непроизвольный взрыв произошел, когда мужчины включили аппарат электросварки, чтобы устранить...
Прочитана: 872 раз
Общество 19.04.2018 05:13

Жительница Волгограда вот уже 4 года ведет безрезультатную переписку с должностными лицами по поводу текущей крыши в доме, в котором она проживает со своей больной 97-летней матерью. Еще в апреле 2014 года, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека Волгоградской области, на основании поданного волгоградкой искового заявления суд принял решение об обязании ООО «УК по Центральному району» заменить участок трубопровода ливневой канализации от ливнеприемника на кровле здания, так как во время дождей и таяния снега квартиру заливает водой. В июне 2014 года судебным приставом-исполнителем Центрального районного отдела судебных приставов г. Волгограда было возбуждено исполнительное производство, которое...
Прочитана: 677 раз
Экология 18.04.2018 20:51

Сегодня ИА «Высота 102» совместно с представителями регионального отделения «Зеленый патруль» начали серию экологических рейдов в районах Волгограда. И, судя по результатам, многие управляющие компании и ответственные за вывоз мусора еще «не проснулись» после зимней спячки. Свидетельством тому - мусор во дворах, на улицах, у контейнерных площадок, который, по словам жителей города-героя, перевозчиком не вывозится или вывозится от случая к случаю. Не спасают проблему и начавшиеся в Волгограде субботники. По словам   руководителя «Зеленого патруля» Ярослава Князева,  жители Советского и Кировского районов, в которых побывала съемочная группа,  лишены своих конституционных прав на благоприятную экологическую среду и вынуждены жить в бесконечной грязи.  ...
Прочитана: 5261 раз
Происшествия 18.04.2018 20:30

Факт использования поддельного ветеринарного сертификата для ввоза 92 голов крупного рогатого скота выявлен в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области, поддельный документ на госгранице предъявил 55-летний гражданин России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". Санкция данной статьи предусматривает арест до 6 месяцев или крупный штраф.  
Прочитана: 1535 раз
Аналитика 18.04.2018 20:02

Смотрите сегодня в программе: волгоградские ученые выявили самые любимые места кровососущей мошки и назвали самое подходящее время для дезинсекции в преддверии ЧМ по футболу. Месячник чистоты по-волгоградски: управляющие организации получают деньги жителей, но не исполняют обязанности по уборке придомовых территорий и организации вывоза мусора. Для болельщиков первого тестового матча на «Волгоград Арене» подготовили развлекательную программу: сам стадион пока в кольце строительных работ. Городские архитекторы озаботились внешней гармонией фасадов Волгограда: депутатам предложили рассмотреть проект документа о согласовании облика объектов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10,...
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От Сталинграда - до Великой Победы 18.04.2018 18:40

Астрахань встретила прибывший из Волгограда ретро-поезд «Воинский эшелон» Сегодня ретро-поезд «Воинский эшелон» прибыл в первый пункт назначения – город Астрахань, где его встретили около тысячи жителей и гостей региона. Как сообщили ИА «Высот а 102» в пресс-службе Российского военно-исторического общества, в преддверии Дня Победы ретро-поезд с выставкой и образцами военной техники периода Великой Отечественной войны проследует по 25 станциям Астраханской, Саратовской и Волгоградской областей. Как уже рассказывало информагентство, «Воинский эшелон» состоит из действующего паровоза Эр 797-41, штабного вагона и вагона-теплушки. На платформах ретро-поезда разместились: танки Т-34-76 и Т-60, бронеавтомобили...
Прочитана: 2111 раз
Происшествия 18.04.2018 18:39

Три человека пострадали сегодня при взрыве газа в  Камышине, сообщает "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы региона. ЧП произошло в одном из боксов гаражного кооператива №34. В центральную городскую больницу с ожогами доставлены мужчины 23, 29 и 55 лет. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Прочитана: 4628 раз
Культура 18.04.2018 17:53

В Волгограде приступают к реставрации пожарной каланчи под здание музея Работы по реставрации и адаптации пожарной каланчи в Волгограде под краеведческий музей планируется завершить к концу 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, согласно состоявшемуся аукциону, их будет выполнять компания "Приволжтрансстрой". Техническим заданием и научно-проектной документацией предусмотрено изменение планировки строения, однако переустройство не затронет элементы здания, подпадающие под охрану как культурное наследие. Будут сохранены элементы интерьера здания конца XIX века и 1950-х годов, отреставрированы дозорная площадка и помещения двух исторических подвалов – здесь предполагается раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний штукатурный слой.  Кроме того, будут заменены и адаптированы под функции музея инженерные коммуникации,...
Прочитана: 1831 раз
Расследования 18.04.2018 17:52

Трое подозреваемых в убийстве 37-летнего мужчины арестованы на два месяца. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Куницкая, такое решение принял сегодня суд. Напомним, в субботу мужчину убили трое его знакомых. Это произошло во время застолья, после того как он признался, что пристрастился к наркотикам. Затем злоумышленники отрубили жертве голову и руки. Их они спрятали в пакет, который выкинули в мусорный бак в Виновском дачном массиве. А тело спрятали в лесополосе неподалеку. Около мусорного контейнера их заметил местный пенсионер, после того их машина отъехала, он заглянул в пакет и увидел там останки. О случившемся...
Прочитана: 2657 раз
Общество 18.04.2018 17:41

ГИБДД не имеет полномочий для закрытия пассажирского маршрута №164, как и любых других. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области опровергли опубликованные накануне в некоторых СМИ данные о том, что якобы именно полицейские по итогам проведенного рейда прекратили работу межмуниципального маршрута «Тулака – Вторая Пятилетка», сообщает ИА «Высота 102».  Тем не менее, рейды по выявлению технически неисправных автобусов и маршрутных такси в Волгограде, действительно, в настоящее время проводятся. Напомним, как ранее сообщало информагентство, с начала текущей недели в отношении владельцев маршруток и автобусов полицейскими составлено около 300 административных протоколов. С рейсов были сняты порядка 40 транспортных средств, среди которых, в...
Прочитана: 2666 раз
Общество 18.04.2018 16:48

В Волгоградской области пострадавших от паводка призвали к ответственности Предприятия, на которых трудятся пострадавшие от паводка жители региона, должны откликнуться и оказать им посильную помощь. С таким призывом к работодателям граждан, чьи дома и дворы оказались затоплены, сегодня на совещании, посвященном чрезвычайной ситуации в регионе, обратился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Глава региона попросил присутствующих в зале глав районов переадресовать эту просьбу руководителям колхозов и других организаций, среди сотрудников которых оказались пострадавшие. Бочаров выразил надежду, что руководство предприятий с пониманием отнесется к сложившейся ситуации и поможет гражданам «в рамках своих возможностей и полномочий». Руководители государственных структур, по словам губернатора, также могут подключиться и...
Прочитана: 3612 раз
Общество 18.04.2018 16:21

Почти три сотни административных протоколов составили сотрудники городского ГИБДД в отношении нарушителей правил перевозок на маршрутках и автобусах. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, спецрейды начались в городе с понедельника и продлятся еще две недели. Всего за два с половиной дня выписаны 273 административных протокола. Привлечены к ответственности 12 юридических и должностных лиц, и 123 водителя маршруток. Так, 40 маршруток и автобусов вышли линию неисправными и были сняты с рейса. На 10 были проблемы с рулевым управлением. На 14 машинах отсутствовали тахографы. Еще 45 перевозчиков превысили допустимое количество пассажиров. Из-за неисправных рулевой или тормозной систем инспекторы ДПС...
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