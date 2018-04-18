Участники преступной группы из Саратовской области признаны виновными в разбойном нападении на ювелирный магазин в Камышине, им назначено от 10 до 12 лет лишения свободы. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Следствием и судом установлено, что в середине марта 2017 года обвиняемые прибыли в Камышин для совершения разбойного нападения на ювелирный магазин. Они тщательно готовились к преступлению: выяснили наличие охраны и камер наблюдения, количество продавцов, продумали пути отхода внутриквартальным маршрутом в арендованную поблизости квартиру. Напав с газовыми аэрозолями на девушек-продавцов, злоумышленники похитили лотки с золотыми украшениями на сумму более 1,7 млн рублей. На улице в автомобиле их ждал сообщник, который следил за обстановкой. После совершения разбойного нападения они выбежали из магазина, но автомобиль сломался, в связи с чем, нападавшие побежали на съемную квартиру, а водитель проследовал в автомастерскую. На следующий день они уехали на отремонтированном автомобиле в Саратовскую область, где начали сдавать похищенные украшения в ломбарды. Их вычислили благодаря Интернету: момент непосредственного нападения попал в обзор камеры видеонаблюдения, кадры которого вызвали широкий общественный резонанс в социальных сетях. Грабителей опознала продавец магазина, где накануне нападения они хотели приобрести продукты по поддельной пятитысячной купюре. Бдительная женщина заподозрила обман, после чего молодые люди ушли, оставив купюру на прилавке. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемых задержали в Саратовской области оперуполномоченные уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России "Камышинский" и ГУ МВД по Волгоградской области. О днако золотых украшений при них уже не было. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками МО МВД России "Камышинский". Всех троих также признали виновными в хранении и сбыте поддельной купюры. Судом удовлетворен иск ювелирного магазина о возмещении ущерба на сумму 1,4 млн рублей, поскольку в ходе следствия удалось частично установить места нахождения украшений на 300 тыс. рублей и вернуть их собственнику.