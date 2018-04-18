Квартиру жителей Волгограда 4 года заливает водой с крыши

Жительница Волгограда вот уже 4 года ведет безрезультатную переписку с должностными лицами по поводу текущей крыши в доме, в котором она проживает со своей больной 97-летней матерью. Еще в апреле 2014 года, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека Волгоградской области, на основании поданного волгоградкой искового заявления суд принял решение об обязании ООО «УК по Центральному району» заменить участок трубопровода ливневой канализации от ливнеприемника на кровле здания, так как во время дождей и таяния снега квартиру заливает водой. В июне 2014 года судебным приставом-исполнителем Центрального районного отдела судебных приставов г. Волгограда было возбуждено исполнительное производство, которое через месяц оказалось благополучно оконченным. При этом технических работ по замене трубопровода проведено не было, что дало основание органам прокуратуры вынести протест на преждевременное решение об окончании исполнительного производства. Однако до настоящего времени исполнительное производство остается не завершенным, а служба судебных приставов в течение всего этого времени, судя по всему, не способна обеспечить исполнение судебного решения.

Более того, еще в 2007 году волгоградка получила письменное заверение из администрации города о замене неисправного участка трубопровода до 15.08.2007 года. Однако ни официальные обещания органов муниципальной власти, ни вынесенное судебное решение проблема неудовлетворительного качества проживания до настоящего времени остается. Как отметили в пресс-службе, Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области совместно с органами прокуратуры намерен разрешить проблему обеспечения прав семьи на достойные условия проживания.



