«Сады Придонья» представили новинки на выставке индустрии вегетарианства









В Москве завершилась IV федеральная отраслевая вегетарианская выставка, которая, по словам организаторов, — ключевое событие года в индустрии вегетарианства, этичного бизнеса и здорового образа жизни. Выставку посетили порядка 3 тысяч человек, более 70 компаний продемонстрировали свой ассортимент различной направленности: от этичной одежды, бытовой техники и косметики, до вкусных и полезных напитков, а также hand-made украшений.

В качестве спикеров на Veg-life-expo выступали врачи, фитнес-инструкторы, шеф-повара известных ресторанов и популярные ведущие и блогеры. В их числе профессор, доктор медицинских наук, декан-основатель медицинского факультета МГУ Олег Медведев и телеведущий «Доброго утра» и «Контрольной закупки» Антон Привольнов. Эксперты говорили о популяризации здорового питания в России, преимуществах для организма употребления растительной пищи и отмечали перспективы дальнейшего развития этого направления в нашей стране.

«Сады Придонья в подобном мероприятии участвуют второй раз, — говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — Мы предложили для последователей здорового образа жизни овощные соки, смузи и овсяные напитки нашего нового бренда Nemoloko. Это полезный опыт во всех отношениях. Как возможность протестировать новую продукцию, так и выйти на аудиторию, связанную с особой культурой питания».













На стенде компании проводилась дегустация продуктов и их продажа. Кроме этого, посетители выставки имели возможность напрямую задать интересующие вопросы специалистам компании «Сады Придонья» относительно новой для российского рынка торговой марки Nemoloko.

Выставка Veg-life-expo стала отличной площадкой для общения с потребителями, которые внимательно следят за своим питанием, чтобы быть здоровыми и полным энергии.











