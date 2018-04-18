



Паводковая ситуация в Волгоградской области стабилизировалась - вода полностью уйдет из подтопленных поселков через неделю. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил сегодня на рабочем совещании в администрации региона губернатор Андрей Бочаров. Режим ЧС, объявленный в регионе 4 апреля, по-прежнему действует. В настоящее время в зоне подтопления остаются четыре населенных пункта в Руднянском, Иловлинском и Алексеевском районах - ранее паводком было охвачено 81 поселение. Главная сегодня задача - оказание помощи пострадавшим от паводка и ликвидация его последствий, отметил глава региона. Людям возмещают ущерб, который, как подчеркивают в обладминистрации, должен быть подтвержден документально. Уже обследовано 4466 домов, из них пострадавшими от паводка признано 931 домовладение. Материальную помощь на данный момент по линии соцзащиты получили уже 806 семей. Сумма выплат не озвучивается. Однако, как ранее сообщалось, материальная помощь будет адресной и не превысит 50 тысяч рублей.



